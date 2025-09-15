La ConstruTec 2025 puso de manifiesto la identidad regional

La municipalidad de Caleta Olivia agradeció a empresas, emprendedores locales, escuelas industriales y otras instituciones que participaron de la ConstrucTec Urbano y Rural.

La misma finalizó el domingo, con una gran afluencia de público, siendo organizada por la Secretaría de Estrategia y Gestión Operativa, en conjunto con la Agencia de Desarrollo y la UNPA,

Fue un evento orientado al desarrollo económico, productivo y educativo de la ciudad.

La titular de la mencionada Secretaría municipal, Andrea Bayón, dijo que “estamos muy contentos porque los resultados fueron muy buenos”.

“Tuvimos una alta participación de la ciudad en distintos stands, módulos habitacionales y actividades de la exposición, lo que demuestra el interés de la comunidad y del sector privado por este tipo de iniciativas”, subrayó.

CONSTRU2

El evento contó con la exposición de empresas de distintos rubros, incluyendo construcción, servicios e inmobiliarias, así como emprendedores locales con sus propuestas innovadoras.

Además, los visitantes pudieron recorrer los módulos habitacionales y conocer las maquetas y proyectos expuestos, valorando el trabajo realizado por los distintos sectores de la ciudad.

Finalmente, la funcionaria destaco que la primera edición de la ConstruTec 2025 reafirmó “el compromiso del municipio de promover la identidad regional, visibilizar el trabajo de las empresas y emprendedores locales y consolidar a Caleta Olivia como un centro de impulso en la economía y la educación regional”.

Fuente: Prensa Municipal