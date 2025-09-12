Nueva panfleteada de docentes en la Ruta 3

La protesta de la filial Caleta Olivia de la ADOSAC, con el apoyo de referentes del mismo gremio que arribaron desde Pico Truncado y Puerto Deseado se registró este viernes en el acceso norte.

Estuvo enmarcada en el nuevo paro de 48 horas que se iniciara el miércoles, pero no hubo clases durante tres días ya que el jueves no se dictaron por la celebración del Día del Maestro.

El grupo de manifestantes, en su mayoría mujeres, se instaló en la Ruta 3 a partir de las 8.30 y durante algo más de dos horas entregaron panfletos a automovilistas y camioneros, a través de los cuales volvieron a visibilizar sus reclamos.

La secretaria general de la filial local, Vanina Galván, hizo saber que el reclamo central es la reapertura de la paritaria salarial, un compromiso asumido por el Gobierno provincial, a lo que se suma la crítica situación edilicia y de servicios en varios edificios escolares.

Por otra parte, la ADOSAC también cuestiona el anuncio de titularizaciones realizado por el Consejo Provincial de Educación sin participación sindical.

Finalmente, la dirigente aseguró que el nivel de acatamiento al paro se mantiene en torno al 70% en la zona norte, pese a los descuentos aplicados por el Gobierno y que el lunes se reunirá en Congreso Provincial para definir la continuidad de plan de lucha.