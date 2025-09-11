Demora en el pago de salarios repercute en sesión del Concejo

La sesión del Concejo Deliberante de Caleta Olivia celebrada este jueves comenzó con un clima de tensión por demora en el pago de los salarios de agosto a trabajadores municipales.

La misma se celebró a partir de las 10:00 en el quincho del gremio de Luz y Fuerza, ubicado en inmediaciones del acceso norte de la ciudad, con la presencia de los cinco ediles que conforman el cuerpo deliberativo comunal.

De manera simultánea, frente al edificio central de la comuna, volvieron a concentrarse por segundo día consecutivo un grupo de obreros y empleados, esta vez acompañados por integrantes de la comisión directiva del gremio que los nuclea, el SOEMCO, encabezados por el secretario general Julián Carrizo.

Esa es la primera vez que, desde el inicio de la nueva gestión municipal, se registra una demora en el pago de salarios, los cuales deben cancelarse como máximo el quinto día hábil de cada mes.

En protesta a esta preocupante situación, el SOEMCO lanzó un paro de actividades por tiempo indeterminado a partir del miércoles y si bien por ahora su repercusión es relativa, se presume que si la demora salarial continúa, el conflicto irá agravándose.

En tanto, el intendente Pablo Carrizo retornó esa madrugada desde Buenos Aires y se sabe que ya solicitó al gobierno provincial un adelanto de la coparticipación que le corresponde al municipio para saldar las deudas con los trabajadores, pero hasta avanzada la tarde no se tenían novedades sobre la posibilidad que se giren recursos.

DABATE EN EL CONCEJO

El portal digital El Caletense reseñó los pormenores de la primera etapa de la sesión del Concejo Deliberante en la que debatió la problemática salarial señalando que el edil Carlos Aparicio (PJ) cuestionó severamente la falta de asistencia del Gobierno provincial:

“Ayer escuchaba a la ministra de Economía provincial (Marilina Jaramillo) hablar muy suelta de cuerpo sobre coparticipación. Seguramente ella no tiene problemas, pero en estas familias hay hijos, adultos mayores, y tienen hambre. Que se ponga a disposición todas las herramientas para que el gobernador Vidal mande a sus ministros a resolver esta situación", puntualizó.

En la misma línea, el concejal Juan Curallán (bloque unipersonal) recordó antecedentes de atrasos durante gestiones provinciales anteriores, señalando que esto ya pasó con los ex gobernadores Daniel Peralta y Alicia Kirchner cuando Fernando Cotillo cuando era intendente.

“Por peleas esas políticas, los vecinos y los trabajadores terminaban pagando los costos y por ello me solidarizo con los municipales y digo que esta práctica debe terminar", afirmó.

Por su parte, la edil Iris Casas (PJ) igualmente se solidarizó con los trabajadores, aunque intentó bajar la tensión y defendió a la actual gestión municipal.

En ese sentido sostuvo que “es la primera vez que ocurre en esta administración” una demora en el pago de salarios y anhelaba que no volviera a repetirse, estimando que “seguramente a la brevedad se estará concretando el pago para que los empleados tengan su salario, sus tarjetas y sus necesidades cubiertas".