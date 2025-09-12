Camioneros distribuyeron más de mil porciones de locro

El gremio de camioneros instaló este viernes otra olla popular de grandes dimensiones en Caleta Olivia para distribuir gratuitamente más de mil porciones de locro.

La comida criolla comenzó a prepararse a hora temprana y estuvo a punto a mediodía en la plaza 20 de Noviembre, donde la gente, en su mayoría de bajos recursos económicos, llegó desde numerosos barrios con diversos recipientes,

Se contó con una gran logística de afiliados, incluyendo a integrantes de la rama femenina que en la mesa de entrega utilizaron guantes de látex y barbijos, respetando normas de higiene que se requieren en la manipulación de alimentos.

En el lugar también se encontraban el secretario general y el secretario gremial, Sergio Sarmiento y Ángel Medina, de manera respectiva, quienes señalaron que esta iniciativa forma parte del programa de ayuda social del gremio hacia la comunidad, tan necesaria en una etapa de aguda crisis económica por las policías recesivas del gobierno nacional que impactan en todo el país.

En el caso particular de esta zona, señalaron que las estadísticas de desempleo ya son acuciantes, potenciándose por la retirada de YPF y ello se ve claramente reflejado en todos los ámbitos.

Por otra parte, dejaron sentado que el gremio de camioneros continuará realizando ollas populares para la gente carenciada, demostrando que las mismas no tienen connotaciones políticas, desestimando de tal manera algunos comentarios de personajes de ese ámbito que solo persiguen fines electorales.

Imagen de WhatsApp 2025-09-12 a las 16.47.14_2e7be7b3