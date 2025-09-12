Estibadores recibieron capacitación en RCP

El jueves se dictó en Caleta Olivia, una capacitación sobre Resucitación Cardio Pulmonar (RCP), destinada a un grupo de trabajadores de la estiba portuaria.

La capacitación tuvo lugar en la sede del Club Junior del barrio 3 de Febrero y fue organizada por la Supervisión Municipal de Formación Profesional y el Hospital Zonal.

El instructor a cargo de la clase teórica y práctica, Rodolfo Yapura, comentó que “esta es una de las primeras capacitaciones de todo el grupo de estibadores, que es numeroso, cerca de 150, y lo vamos a realizar en tres etapas”.

En tal sentido, el vocero hizo saber que la segunda capacitación se realizará este sábado en el edificio de la Universidad Austral y la última en fecha y lugar a confirmar para completar todo el cupo.

También señaló que esta iniciativa se concretó con la gestión de Leticia Vázquez y de Leonardo Andrade de la Supervisión de Formación Laboral desde la municipalidad.

Por otra parte, el instructor subrayó que el objetivo a largo plazo es que Caleta Olivia sea una ciudad “cardioprotegida”, con el fin de que haya la mayor cantidad de personas capacitadas para proteger a otras en situaciones críticas. En ese sentido, Yapura indicó que las estadísticas de todo el país indican que cada 15 minutos fallece una persona por muerte súbita o por un paro cardiorrespiratorio.

En el caso de los estibadores, la capacitación se enfoca en los riesgos potenciales que tienen en el puerto y no solo se limita a RCP, sino que también se imparten instrucciones para control de hemorragias y otras emergencias traumáticas.

