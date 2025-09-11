Una mujer dormía cuando se le quemó la casa

Ocurrió en la madrugada de este jueves en una vivienda de Caleta Olivia y la víctima se encuentra internada en sala de terapia intensiva.

El Sistema de Emergencia 911 fue alertado por vecinos alrededor de las 5:15 de este jueves de que había fuego y humo en una casa de planta baja ubicada en la calle Marta Crow, zona del barrio 3 de Febrero de Caleta Olivia.

Hacia el lugar se dirigieron policías de la Comisaría Tercera y una dotación de Bomberos de la Unidad 16ª, quienes desplegaron de manera inmediata un operativo para sofocar las llamas.

El informe suministrado por la División Comunicaciones de la fuerza de seguridad provincial señala que en el interior de la vivienda se encontraba una mujer de 45 años, quien dormía al momento del siniestro.

Ante la imposibilidad de acceder de manera segura, el personal de Bomberos debió forzar la puerta para rescatarla. Tras ello, la víctima fue evacuada de urgencia al Hospital Zonal en una ambulancia del mismo nosocomio, quedando internada en la Unidad de Terapia Intensiva, en observación, aunque no se precisó si sufrió quemaduras en su cuerpo o lesiones en sus vías respiratorias.

Según las primeras pericias de Bomberos, el incendio se originó debido a una contingencia eléctrica en un toma corriente que provocó la ignición del respaldo de un sillón ubicado en el living de la vivienda. La rápida propagación del fuego generó riesgo, tanto para la ocupante como para las viviendas vecinas.

La intervención coordinada entre personal policial y bomberil permitió controlar el foco ígneo rápidamente, evitando su propagación y posibles daños mayores a las viviendas cercanas.