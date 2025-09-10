Municipales iniciaron paro por demora en pago de sueldos

La medida de fuerza comenzó a hora temprana de este miércoles y fue resuelta por la conducción del gremio que nuclea a los obreros empleados municipales de Caleta Olivia (SOEMCO).

Exigen el pago de los salarios correspondientes al mes de agosto que deberían haberse cancelado el 5 de septiembre como plazo máximo, en tanto que el Departamento Ejecutivo no confirmó cuando serán depositados en las cuentas bancarias de los trabajadores.

La semana pasada canceló un adicional correspondiente a un 20 % de incremento acordado en paritarias pero no dispondría de partidas suficientes para hacer frente con recursos propios a los haberes de agosto, presumiéndose que está solicitado ayuda financiera al gobierno provincia.

Hasta pasado el mediodía no se conocía el porcentual del acatamiento al paro, aunque este medio pudo observar que difería en los diferentes sectores administrativos y operativos.

En la práctica se visualizó frente al edificio central de la comuna donde se concentraron alrededor de setenta obreros y empleados a la espera se ser recibos por algún funcionario, principalmente por el jefe de Gabinete, Mariano Mazzaglia y por el secretario de Hacienda, Franco Antipani, teniendo en cuenta que el intendente Pablo Carrizo se encuentra realizando gestiones en Buenos Aires.

Entre los manifestantes no había ningún miembro de comisión directiva del SOEMCO, en tanto que uno de los integrantes de la Mesa de Negociación Salarial y empleado del Concejo Deliberante, José Villarreal, al ser consultado por El Patagónico, estimó que el acatamiento rondada el 50 %.

Villarreal indicó además que aún está en discusión otro 15 % de aumento, pero aunque el mismo sea concedido los sueldos de los municipales seguirán estando por debajo del costo de la canasta familiar para esa zona de Patagonia.

A modo de ejemplo citó que, con ese aumento, el sueldo de un trabajador que reviste en la primera categoría del escalafón (módulo 1) pasaría a percibir una suma que oscilaría en los 650 mil pesos.

Por su parte, en declaraciones al portal El Caletense, el delegado del sector de Telefonía l, Omar Krohm, reclamó respuestas inmediatas al jefe de Gabinete, Mariano Mazzaglia, y advirtió que la falta de pago de salarios “va a tener un costo político grande para ellos”.

Sobre el nivel de adhesión, indicó que aunque no se hizo un relevamiento formal, el acatamiento es importante, pese a que “de manera directa o indirecta hay aprietes” hacia los trabajadores.