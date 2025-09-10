El Patagonico
Jornadas de reflexión por la prevención del suicidio

Lunes y martes de esta semana hubo jornadas de reflexión con estudiantes en Caleta Olivia.

Las jornadas –en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio que se recuerda cada 10 de septiembre- tuvieron lugar en los Centros Integradores Comunitarios (CIC) de los barrios 17 de Octubre y Rotary 23, organizadas por la Subsecretaría Municipal de Salud Mental y Bienestar Comunitario. También se contó con la partición de integrantes de la Asociación Elijo Vivir y el objetivo fue escuchar a los jóvenes respecto de este flagelo.

Raquel Carrizo, referente de la Asociación, comentó que “nosotros venimos trabajando desde el año pasado con una serie de actividades a fin de crear redes de contención”. Además, subrayó la necesidad de que toda la sociedad se involucre y comprometa a aportar propuestas e ideas para atender diferentes problemáticas sociales.

Este miércoles a la noche, a partir de las 20, habrá un encuentro en la plazoleta del Gorosito abierto a toda la comunidad, durante el cual se escucharán varios discursos referidos a la importancia de prevenir suicidios.

Fuente: Prensa Municipal

