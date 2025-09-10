Jornadas de reflexión por la prevención del suicidio

Las jornadas –en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio que se recuerda cada 10 de septiembre- tuvieron lugar en los Centros Integradores Comunitarios (CIC) de los barrios 17 de Octubre y Rotary 23, organizadas por la Subsecretaría Municipal de Salud Mental y Bienestar Comunitario. También se contó con la partición de integrantes de la Asociación Elijo Vivir y el objetivo fue escuchar a los jóvenes respecto de este flagelo.

Raquel Carrizo, referente de la Asociación, comentó que “nosotros venimos trabajando desde el año pasado con una serie de actividades a fin de crear redes de contención”. Además, subrayó la necesidad de que toda la sociedad se involucre y comprometa a aportar propuestas e ideas para atender diferentes problemáticas sociales.

Este miércoles a la noche, a partir de las 20, habrá un encuentro en la plazoleta del Gorosito abierto a toda la comunidad, durante el cual se escucharán varios discursos referidos a la importancia de prevenir suicidios.

Fuente: Prensa Municipal