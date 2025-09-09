El viernes comienza la expo ConstruTec Urbano y Rural

Bajo el lema “Identidad Patagónica que se construye” el viernes 12 de septiembre dará comienzo en Caleta Olivia la primera edición de la expo “ConstruTec Urbano y Rural”.

Se trata de una propuesta impulsada por la Agencia de Desarrollo, junto a la Municipalidad a y la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA).

Se extenderá hasta el domingo con charlas, capacitaciones, rondas de negocios, stands empresariales y actividades abiertas a toda la comunidad.

Al respecto, la secretaria de Estrategia y Gestión Operativa del municipio, licenciada Andrea Bayón, destacó que el objetivo principal es impulsar la economía local y regional, poniendo en valor al personal capacitado, la oferta comercial disponible y las posibilidades de crecimiento que existen en la zona.

“Buscamos visibilizar a nuestra Patagonia y de manera particular proponer a Caleta Olivia como un centro de impulso en la economía regional, mostrando el trabajo que hacen las empresas y el entramado productivo que tenemos porque también participan inmobiliarias” subrayó la funcionaria.

La organización del evento hizo saber que habrá propuestas en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Centro Cultural, donde también se instalarán stands empresariales (foto).

Asimismo, en la sede la UNPA, se realizará el espacio rural con participación de empresas, INTA, Bloquera municipal y emprendedores.

Allí también se concretará la Hackatón Estudiantil, una propuesta destinada a alumnos de 5° y 6° año de nivel secundario que desafiará a los equipos durante 12 horas y repartirá más de un millón de pesos en premios.

El programa de actividades se extenderá de 9:00 a 19:00 horas los días viernes y sábado y de 9:00 a 18:00 el domingo.

Fuente: Prensa Municipal