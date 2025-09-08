Incendio de vivienda en barrio Costa del Sol

El rápido accionar de bomberos impidió que se propagara un incendio declarado a mediodía de este lunes en una vivienda del barrio Costa del Sol de Caleta Olivia.

La misma está ubicada en una zona alta de la calle Carol English, lindante con el barrio 2 de Abril y pertenece a la docente universitaria Silvia San Pedro, quien se encontraba junto a su nieto al momento del siniestro y afortunadamente ambos resultaron ilesos.

Julieta, la hija de la docente, relató al portal InfoCaleta que su mamá se estaba bañando y el pequeño en el comedor cuando se produjo el episodio que alertó a los vecinos.

“Ella empezó a sentir olor a humo y cuando salió se encontró con el fuego en la parte trasera de la vivienda, que es de madera, por eso se prendió muy rápido” relató,

INCENDIO5

Al lugar llegaron en contados minutos bomberos de la Unidad 5ta que pertenecen al cuerpo policial y del cuartel de bomberos voluntarios “2 de Junio” que controlaron rápidamente las llamas antes de que éstas se propagaran a propiedades vecinas, aunque la vivienda de la docente acuso daños de consideración.

También se hicieron presentes efectivos policiales, integrantes de Protección Civil y personal de las empresas provinciales Distrigas y Servicios Públicos para proceder a cortar el gas y la energía, de manera respectiva, a fin de prevenir riesgos adicionales.

Tras ello comenzaron a realizarse los peritajes para determinar las causas del fuego, pero en principio se estimaba que originó por desperfectos en un termotanque o bien en un calefactor.