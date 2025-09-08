Entrega de lotes y títulos de propiedad

El intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo, encabezó el fin de semana en su despacho una nueva entrega de títulos de propiedad y certificados de adjudicaciones de tierras.

El acto tuvo lugar el sábado, destacándose que en lo que va de 2025 el municipio ya entregó 200 lotes con todos los servicios básicos y 70 títulos de propiedad, dando respuesta a l alta demanda habitacional.

Al respecto, el jefe comunal destacó que esto es posible “gracias al impecable trajo que vienen realizando los equipos de Planificación y Catastro con la Comisión Bidepartamental de Tierras”.

En este sentido agregó que se logra “brindar la posibilidad a cada uno de los vecinos de tener su terreno pero también con un trabajo importante que tiene que ver con la caducidad”.

Por su parte, el secretario de Planificación, Lucas Haidamaschuk, remarcó que “estamos muy contentos con el progreso que tenemos. Es una demanda histórica. Nosotros necesitamos dar esta respuesta y hoy estamos a la altura con el equipo de trabajo para seguir avanzando”.

En tanto, el vecino Luis Lincoln, quien retiró el decreto que adjudica un terreno a su hijo comentó que el mismo no pudo asistir el acto por razones laborales, pero igualmente le pidió que transmitiera palabras de agradecimiento a las autoridades comunales.

“Ya tiene la casa comprada y le faltaba el lugar. Ahora va a poder hacer la platea. Es joven, tiene tres hijitos y está alquilando, por lo que todo le resulta difícil”.

Fuente: Prensa Municipal