Derrame cloacal en el barrio General Paz

Al menos tres viviendas ubicadas en la calle Maipú del barrio General Paz de Caleta Olivia fueron afectadas parcialmente por aguas cloacales que desbordaron desde una boca de registro.

El incidente ambiental se registró en la madrugada de este lunes y al despertarse los vecinos se llevaron la ingrata sorpresa que las aguas contaminantes habían invadido los pisos, además de impregnar los frentes de sus casas y continuaban escurriendo hacia calles adyacentes.

Comentaron que esta problemática data de hace más de un año y se viene agravando debido a que las raíces de algunos árboles dañaron y obstruyeron una cañería.

Esto motiva que ya sean frecuentes los desbordes por una boca de registro ubicada en la esquina con calle Bernardino del Hoyo y los trabajos de desobstrucción que realiza la empresa Servicios Públicos con un camión vactor solo es un solución parcial.

Por tal motivo piden que se reemplace el tramo de cañería dañada y se determine si es necesario retirar uno de los árboles.

Por otra parte reiteraron la necesidad de completar el cambio de cañerías de agua potable ya que vastos sectores de ese sector urbano no reciben con regularidad ese servicio.