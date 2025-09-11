Reafirman concientización para prevenir suicidios

Caleta Olivia conmemoró el Día Mundial de Concientización para la Prevención del Suicidio con una vigilia que se realizó a partir de las 20:00 del miércoles en la plazoleta del Gorosito.

Fue organizada por la municipalidad a través de la Subsecretaría de Salud Mental y Bienestar Comunitario, de manera conjunta con la Asociación Elijo Vivir.

Acudieron numerosas familias y referentes de distintas reparticiones con el objetivo de visibilizar la importancia prevenir esta problemática social y generar espacios de acompañamiento y contención.

Entre los presentes se encontraban, entre otros funcionarios, el jefe de Gabinete, Mariano Mazzaglia; la secretaria de Políticas Integrales para la Igualdad, Paola Ramos; el secretario de Gobierno, Luis Melo; y la secretaria de Desarrollo Social, Priscila Jwanczyk; quienes manifestaron el compromiso de continuar fortaleciendo políticas públicas que promuevan el bienestar y la salud mental en la comunidad.

En ese marco, el subsecretario de Salud Mental y Bienestar Comunitario, Emiliano Berezoski remarcó la importancia del trabajo con los jóvenes y adultos, sobre la escucha, el apoyo y los espacios para la reflexión.

Vale también señalar que la Asociación Elijo Vivir, integrada por madres y familias que han atravesado la dolorosa pérdida de seres queridos, tuvo un rol central en la jornada, compartiendo testimonios y reforzando el mensaje de que la escucha, la empatía y el acompañamiento son herramientas fundamentales para la prevención.

Finalmente se hizo saber que desde la Municipalidad de Caleta Olivia se reafirma el compromiso de trabajar de manera conjunta con instituciones, organizaciones y la comunidad para seguir construyendo redes de cuidado que permitan salvar vidas.

Fuente : Prensa Municipal