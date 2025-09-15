Intentaron linchar a presunto abusador

Un grupo de vecinos del barrio 2 de Abril de Caleta Olivia intentó linchar a un individuo que presuntamente habría querido abusar de una menor y tuvo que refugiarse en la Comisaría Tercera.

El violento suceso se registró en las últimas horas del domingo y según lo señala el portal digital InfoCaleta, manoseó a la adolescente y al ser descubierto por otras personas tuvo que escapar a toda carrera.

Para salvarse de la agresión, ingresó al edificio de la Comisaría Tercera que está ubicada en el acceso a ese complejo de departamentos monoblocks.

La furia de los vecinos que buscaban hacer justicia por mano propia derivó en disturbios frente a esa dependencia que sufrió la rotura de varios vidrios y se tuvo que pedir refuerzos a otras dependencias para contralar la situación.

Trascendió que el perseguido se hallaba en estado de ebriedad y quedó detenido, siendo trasladado posteriormente a otra comisaría bajo fuertes medidas de seguridad.

De acuerdo al reporte del citado medio periodístico, todo comenzó cuando un grupo de menores se había reunido en la entrada de la Escalera Nº 36.

Según los testimonios recogidos, apareció un sujeto en evidente estado de ebriedad y habría manoseado y luego tratado de llevarse a una adolescente.

La situación desató la inmediata reacción de los amigos y de familiares que se acercaron rápidamente e intentaron lincharlo, por lo cual el hombre corrió desesperadamente hasta refugiarse en la Comisaría Tercera, seguido de cerca por una multitud enfurecida.

La llegada del hombre en fuga y sus perseguidores tomó por sorpresa a los efectivos de la guardia, quienes no entendían lo que había sucedido.

Los disturbios se intensificaron cuando la familia y vecinos apostados frente a la dependencia, arrojaron piedras que impactaron contra los vidrios de puertas y ventanas, requiriéndose el apoyo de personal de otras dependencias.

Finalmente pudo saber que la denuncia formal por el presunto intento de abuso, tuvo que ser radicada en la Comisaría de la Mujer y hasta avanzada la tarde de ese lunes, las autoridades no brindaron ningún tipo de información oficial, desconociéndose la identidad del detenido y de sus posibles antecedentes.