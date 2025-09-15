El concejal Aparicio participa en un Encuentro Nacional

El evento que comenzó este lunes en la Legislatura porteña, es compartido por referentes de 60 delegaciones de todo el país. Se extenderá hasta mañana martes y tiene como objetivo intercambiar experiencias y fortalecer la labor legislativa local.
La primera jornada estuvo centrada en el eje “Juventud, Riesgos y Acción”, con exposiciones sobre bullying, grooming y consumos problemáticos a cargo de Matías Kornetz, director general de Políticas Sociales en Adicciones del Gobierno porteño y creador de la Fundación Prevenir es Amar.
También la Fundación Éforo expuso sobre participación ciudadana juvenil, abriendo un debate sobre la necesidad de sumar a las y los jóvenes a la vida democrática.
En ese marco, Aparicio (a la derecha de la fotografía) destacó la importancia de estos espacios donde se discuten problemáticas comunes y se comparten estrategias legislativas.
“Temas como la salud mental y la prevención de adicciones no pueden esperar. Lo que se trabaja acá puede transformarse en políticas públicas reales en cada ciudad. En Caleta Olivia estamos avanzando con propuestas y programas para fortalecer la contención social y el acompañamiento a los jóvenes”, subrayó el edil caletense.
Mañana martes se abordará un nuevo eje: “Innovación digital en Concejos Deliberantes: inteligencia artificial al servicio de la transparencia y la eficiencia legislativa”, donde se debatirá el impacto de las nuevas tecnologías en los parlamentos locales.