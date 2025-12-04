Five Nights at Freddy's 2

Ha transcurrido un año desde que fuimos testigo de la pesadilla sobrenatural en la pizzería de Freddy Fazbear. La historia de lo que ocurrió allí ha ido adquiriendo la talla de leyenda local, e incluso ha dado pie al primer “Faszfest”. El ex-guardia de seguridad Mike y la agente de policía Vanessa han ocultado la verdad a Abby, la hermana de 11 años de Mike, acerca del destino de sus amigos animatrónicos. Pero cuando Abby decide reconectar con Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, desatará una serie de acontecimientos aterradores que revelarán oscuros secretos sobre el verdadero origen de Freddy’s, desencadenando un horror que llevaba décadas escondido y olvidado.

Nació como un juego indie de terror creado por una sola persona. Fue lanzado para PC en 2014 y ganó popularidad gracias a la enorme cantidad de youtubers y streamers que se grabaron jugándolo. Al estar repleto de sustos y jump scares, “Five Nights at Freddy's” era una fuente inagotable de miniaturas y vídeo-reacciones que lo convirtieron en un fenómeno de masas sin precedentes. Desde entonces, la saga ya cuenta a sus espaldas con varias entregas y spin-offs, a los que suma toda clase de incursiones en realidad virtual e incluso varias adaptaciones a novela. Su éxito le ha llevado a codearse con juegos que le sacan varios millones de presupuesto, y mueve a tal cantidad de gente que hace unos años, cuando se supo que Scott Cawthon apoyaba a Donald Trump, se montó tal revuelo que el diseñador se vio obligado a prometer dejar el futuro de la franquicia en otras manos, para no hundir la marca.

En el primero de los juegos, el jugador se ponía a los mandos del guardia de seguridad de una pizzería, quien debía aguantar hasta las seis de la mañana encerrado en su garita. Para pasar la noche, había que evitar que se fuera la electricidad y monitorizar todo lo que pasaba en el local a través de las cámaras de seguridad del restaurante. Suena fácil, pero no lo era porque no tardaban en colarse hasta cinco animatronics asesinos distintos, todos ellos con aspecto de animalito de peluche y muchas ganas de pillar desprevenido al jugador. Unas mecánicas tan sencillas como efectivas que se conservaron y potenciaron en las secuelas, en las que repetían el osito Freddy y compañía. Definitivamente, los peluches con sombrero y pajarita nunca son inofensivos.

La primera película alcanzó los 80 millones de dólares el fin de semana de su estreno en 2023 y recaudó casi 300 millones de dólares en todo el mundo. Emma Tammi, que repite como directora, tiene una relación especial con el género de terror. En declaraciones para “Collider”, ha enfatizado lo importante que ha sido volver a trabajar con el mismo equipo. También hizo una reflexión sobre su relación con el terror: “Es muy interesante porque no sé si alguna vez me he sentido totalmente asustada, asustada, inquieta y he pensado: “Quiero que la gente también se sienta así”, y sin embargo, es a lo que me dedico. Así que eso debió pasar en algún momento, y es claramente lo que disfruto mucho”.

Título original: Five Nights at Freddy's 2

Género: Terror

Origen: EE.UU.

Año: 2025 Formato: 2D

Duración: 1 hora 50 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha Técnica:

Dirección: Emma Tammi

Guión: Scott Cawthon, Seth Cuddeback, Emma Tammi

Producción: Jason Blum, Scott Cawthon

Música: The Newton Brothers Fotografía: Lyn Moncrief

Protagonistas:

Josh Hutcherson (Mike Schmidt), Elizabeth Lail (Vanessa Afton), Piper Rubio (Abby Schmidt), Matthew Lillard (William Afton), Theodus Crane (Jeremiah), Mckenna Grace y Theo Briones (Investigadores de lo Paranormal), Jade Kindar-Martin (Bonnie), Jessica Weiss (Chica), Megan Fox (voz de Chica), Charlie Green ‹‹CG5›› (voz de Cupcake), Kevin Foster (Freddy)