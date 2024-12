Flor de la V echada de Intrusos: "¡Vivan los putos, vivan las travas y viva Perón!"

Unos días después de que se hiciera pública la decisión de América de reemplazar a Flor de la V de la conducción de Intrusos, lugar que volverían a ocupar según trascendidos Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, la animadora aprovechó los últimos minutos de la emisión de este lunes para decirle adiós al ciclo que condujo durante 3 años.

En diálogo con Teleshow en el Martín Fierro de la Moda, la actriz había confirmado la versión y esperó la pantalla del histórico ciclo que fundó Jorge Rial para expresar su malestar por la decisión y terminó llorando. “Quiero hablar de lo que ha sucedido en los últimos días y que tienen que ver con mi salida de Intrusos del espectáculo”, comenzó introduciendo el tema en los últimos 15 minutos de aire. En ese momento realizó una cronología de cómo se enteró que ya no iba a formar parte del programa en 2025.

“El miércoles por la tarde llegué al programa, lo hago como siempre y me sale el mensaje de una periodista que me cuenta que trascendió esa información. Yo elijo no nombrar a estas personas porque fueron muy malas conmigo y crueles; no tengo nada personal pero no quiero mencionarlos. Entonces me llega a esto, le digo a esta periodista que tenía contrato hasta 2025″, aseveró.

“Se lo mandé a mi exproductora, con toda la confianza que tengo, y me dice que lo va a averiguar. Todo estaba organizado para el año que viene, mi exproductora no me contestó, entonces esperé. A la noche se comunica la gerencia porque se querían juntar conmigo el jueves después del programa”, detalló. “Me imaginé que no eran buenas noticias, pero no fue para nada tenso. En ese momento me comunicaron que no iba a formar parte de Intrusos y que el canal tenía pensado otras cosas para mí”, explicó, con minuciosidad.

Unos minutos después y con la voz quebrada, la capocómica reconoció su angustia de las últimas horas. “Lloré mucho, desconsoladamente. No porque me quede sin trabajo, sino porque no se manejaron bien conmigo ni con mis compañeros. Intrusos se convirtió en mi casa y América en mi familia. Cuando arranque acá fue como panelista de Mazzocco, después pasé a la noche, se fueron estas dos personas y me llamaron de la noche a la mañana, entré por la ventana”, expresó.

“Se dicen muchas cosas de mí que no son ciertas en los medios. No tengo que aclararlas porque las personas que me conocen saben el don de gente que soy. Soy una persona trabajadora, que cumple, que no genera discurso ni un mal clima en el trabajo. Traté que acá fuera todo horizontal y cada uno tuviera su espacio. Decido hacerlo público por todo esto… Nos pasó de todo estos tres años”, continuó.

“No nos merecíamos este final. Ni yo ni mis compañeros. No se hace una cosa así. Estamos siendo testigos de la crueldad humana. Tengo que darle las gracias a todos mis compañeros, desde el guardia de la puerta a todos. Nunca tuve una producción como esta que trabaje inalcanzablemente. Lloro porque era un placer trabajar acá. Nunca me fui enojada, me han hecho mejor personas”, dijo, emocionada mientras se dirigía a Marcela Tauro, que en ese momento estaba rota en llanto. “Tauro, vos sos una periodista y una mujer... Creete lo que sos”, expresó, tomándola de la mano, también llorando.

“Vamos a decir la verdad. El primer año nos llevamos de terror, porque si no van a decir que somos falsas, pero después pudimos convivir y nos llevamos todos bien”, se sinceró la panelista, mientras otros de sus compañeros como Karina Iavícoli, Josefina Pouso y Guido Záffora se secaban las lágrimas.

“En Intrusos volví a confiar en que puedo ser una buena conductora, en que lo puedo hacer, y no saben lo hermoso que se siente eso porque soy otra. Soy una persona diferente y estoy feliz de haberlo hecho, de haber vivido y sé que van a venir cosas mejores también”, contó. “Ya que estoy contando todo, porque seguramente trascenderá el viernes también, me mandaron una carta documento del canal diciendo el compromiso que tienen de querer seguir trabajando conmigo. La verdad es que me tengo que juntar y todavía no sé cuál va a ser mi futuro o qué va a ser que va a suceder. La verdad que no tengo, no tengo la menor idea”, continuó, sobre la posibilidad de continuar en esa pantalla.

“Lo único que sé ahora es que necesito tiempo para mí. Necesito tiempo para pensar. Les agradezco a todas las personas que me han escrito, a todas las personas del medio que fueron, que me han dejado mensajes hermosos Le quiero agradecer a mis hijos y a mi familia porque siento que he hecho un buen trabajo en todos los sentidos, acá y fuera de cámara”, manifestó, en su descargo a cámara.

“Hoy me despido porque tengo que cuidar mi salud. Tengo que cuidar mi salud por orden médica porque estoy atravesando un postoperatorio y yo no quería contarlo porque es algo que pertenece a mi intimidad. No es nada grave, pero necesito cuidar mi salud”, contó, sin querer entrar en detalles. “Hoy me despido de Intrusos. Yo quiero decirles a todo el público gracias de todo corazón”, aseguró.

“Gracias porque yo soy una ferviente... Yo creo en una Argentina, creo en una sociedad más justa, más diversa, más inclusiva. Siempre voy a estar del lado de los pobres, siempre voy a estar del lado de los maestros, siempre voy a estar del lado de los estudiantes, siempre voy a estar del lado de los jubilados. Siempre, porque creo en un país libre de verdad. Por eso, ¡Viva la diferencia! ¡Vivan los putos! ¡Vivan las travas! ¡Y viva Perón! Gracias”, concluyó.