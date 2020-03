"Fue una etapa lindísima de mi carrera", dijo Eduardo Opezzo

por Ricardo Vargas

Eduardo Opezzo estará viajando esta noche con destino a Buenos Aires, desde donde partirá en la madrugada de mañana rumbo a México para reencontrarse con su familia luego de permanecer dos años y medio como uno de los asistentes técnicos de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia.

La decisión que tomó Opezzo la venía analizando hace casi un mes y en diálogo con El Patagónico, el asistente comentó el motivo de esta determinación de volver a México donde dirigió a Halcones de Ciudad Obregón, Cerveceros y La Ola.

“La decisión la tomo hace casi un mes en forma interina con Martín (Villagrán) quien era el primero que lo tenía que saber, con Néstor (Cháves) que eran los directivos para que pudiéramos a partir de ahí empezar a buscar un entrenador, que la estructura siguiera intacta, sin problemas y yo tuviera tiempo para mi salida”, explicó.

Con respecto a su ida del club, Opezzo aseguró: “la única situación por la que me voy es porque vivo fuera del país, la situación actual cambiaria, monetaria, hace que por más bien que esté acá, con el transcurso de los meses, los problemas se acrecientan y uno tiene que tratar de solucionar problemas y estando acá no se puede”, admitió.

“Por mejor que esté aquí, el hecho de vivir afuera a hecho de cambiar el dinero, el salario se disminuye al trescientos por ciento. Venimos estirando, estirando pero ya llega un momento de que no se puede más”, agregó Opezzo quien retornó al club en los primeros días de agosto de 2017.

Opezzo, quien fue DT del club “mens sana” en 2004, agradeció a toda la gente de Gimnasia por estos años que le tocó estar como uno de los asistentes técnicos del plantel profesional de Gimnasia en la Liga Nacional. “Tengo solo palabras de agradecimiento para este club, ayer decía que cuando Martín tiene su reunión y lo toman como entrenador del club, al primero que llamó fue a mí, saliendo de esa reunión y yo apenas había terminado un trabajo como entrenador en jefe, tomé la decisión de volver a la Liga Nacional como entrenador asistente de él, y no me arrepiento para nada, es la mejor decisión que pude haber tomado, fue una experiencia magnífica vista desde otro ángulo, con Martín que es una persona que tiene una carrera brillante por delante, con un staff técnico que se pudo trabajar más allá de los cambios que hubo en estos tres años, muy bien. Hemos creado un cuerpo técnico donde se podía trabajar tranquilo, donde disfrutábamos nuestro trabajo, eso es lo más importante, disfrutar lo que uno hace y hacerlo al cien por cien”, destacó.

Más adelante, Opezzo sostuvo: “es una etapa que termina, espero que en algún momento pueda volver a trabajar en este club, uno nunca sabe, así que llegó el momento de terminarla”, aseguró.

Con respecto a los jugadores reclutados, Opezzo también tuvo palabras. “Para mí también fue una recarga de energía constante, el trabajar todos los días con ellos y ver el crecimiento a diario que han tenido, el crecimiento de los jugadores nacionales que hemos tenido en estos tres años, y el ver cómo aportaron cada vez más al equipo, hace también que uno se vaya tranquilo. El grupo de jugadores profesionales me ha tratado con un respeto hacia mi persona realmente muy bueno, y por eso también estoy muy agradecido. Fue una etapa lindísima de mi carrera”, resaltó.

SUS OBJETIVOS EN

EL PAIS AZTECA

Cuando retorne a México, Eduardo se reencontrará con sus afectos, aunque también destacó que en este país también tiene al resto de su familia. “Lo que pasa que uno en esta carrera ya está acostumbrado a andar por todos lados, yo a mis hijos los tengo acá, mis hijos y mi hermana están acá, son mi familia acá en la Argentina y también los voy a extrañar a ellos. Entonces, yo allá voy, esta vez estaré con mi señora y si me sale otro trabajo en otra ciudad o en otro país, otra vez vuelvo a salir. Entonces uno ya se acostumbra al extraño permanente. Pero la realidad es esa, el estar viviendo fuera del país y trabajando acá, uno no puede soportar tanto tiempo”, confesó.

Una vez instalado en México, Opezzo afirmó que se irá hasta Sonora, en el norte en la ciudad de Ciudad Obregón, lugar donde actualmente reside. “Ahí tengo mi casa, un lugarcito de fin de semana, mis asados del fin de semana los puedo hacer en un lugarcito que tengo en una casita de fines de semana, pero bueno, ya estamos buscando trabajo porque necesitamos seguir produciendo, así que hay algunas chances y vamos a ver qué sale, espero que salga a corto plazo, pero por ahora regreso a casa”, manifestó.

Opezzo también sintetizó su trabajo como asistente técnico de Martín Villagrán en Gimnasia, equipo que hoy se encuentra en un expectante tercer puesto de la Liga Nacional.

“Me parece que no soy la persona que tiene que decir qué es lo que le pude haber aportado o no. Lo que sí traté siempre es de tener lealtad sobre él, tener un apoyo permanente sobre él, de todo, colaborar en el armado del plantel, opinar porque en definitiva las decisiones las toma el entrenador en jefe, pero (Martín Villagrán) es un tipo que siempre fue abierto y siempre me dio mi lugar para que pueda opinar y colaborar en lo que se debía hacer. Desde la programación de la semana, del día, de cambio de jugadores, absolutamente todo, traté de generarle confianza y que tenga un apoyo permanente en mi persona”, sostuvo.