Futbolista de primera allanado por supuesta tenencia de material de abuso infantil

La Policía de Investigaciones realizó un procedimiento en la casa de un jugador de Unión de Santa Fe, en el marco de la causa “Escudo Infantil”, que indaga redes de explotación y difusión de material de abuso infantil.

En las últimas horas, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la sección Trata de Personas llevaron adelante un allanamiento en la vivienda del futbolista Cristian Tarragona, delantero de Unión de Santa Fe, ubicada en la Manzana 7 del barrio Alto Verde, en la capital provincial.

El procedimiento se desarrolló en el marco de un operativo internacional contra la trata de personas y la explotación sexual infantil, vinculado a la causa denominada “Escudo Infantil”, que investiga redes dedicadas a la producción y difusión de material de abuso de menores.

De acuerdo con el medio Uno de Santa Fe, el allanamiento se produjo cuando Tarragona, de 34 años, se preparaba para dirigirse al entrenamiento del club. La vivienda, situada frente a una plaza y con varios departamentos en su parte posterior, fue inspeccionada durante varias horas por los equipos de investigación.

Fuentes policiales confirmaron que el operativo tuvo como objetivo la búsqueda de dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para la causa. Además del domicilio del futbolista, se realizaron allanamientos simultáneos en distintos puntos de la provincia de Santa Fe.

Hasta el momento no se registraron detenciones, y las actuaciones fueron elevadas al Ministerio Público de la Acusación (MPA), que mantiene la investigación bajo estricta reserva por tratarse de un operativo de alcance internacional.