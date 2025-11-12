La Patagonia volvió a tener la inflación más alta

Vivienda, agua, electricidad, gas y combustibles fueron los rubros que más se encarecieron.

En octubre la inflación en la Patagonia ascendió al 2,4%, el porcentaje más alto entre todas las regiones del país, sólo igualada por el Gran Buenos Aires. Así lo reflejó el informe de Índices de Precios al Consumidor que divulgó el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

El rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y combustibles fue el que más se encareció, con un 4,6%. Le siguió Transporte, con un 3,8%.

En tanto, el que menos suba de precios registro fue Recreación y Cultura, con una suba del 1,2%.

Con estos porcentajes, en lo que va de 2025, la Patagonia registra una inflación acumulada del 26,7%. Y respecto de lo que va de los últimos 12 meses, un 34,3%.

En tanto, según precisó NA, a nivel nacional la inflación fue del 2,3% en octubre, con lo que acumuló un alza del 31,3% en los últimos doce meses. En lo que va del año los precios subieron 24,8%.

La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (3,5%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%).

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, a excepción de Patagonia, cuya mayor incidencia se registró en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar y Recreación y cultura, ambas con 1,6%.

A nivel de las categorías, los precios Estacionales (2,8%) lideraron el incremento, seguidos por Regulados (2,6%) e IPC núcleo (2,2%).

El informe anterior había arrojado una inflación en septiembre del 2,1%. Con el alza del dólar como un factor clave, había alcanzado el nivel más alto desde abril cuando marcó 2,8%.

En los últimos cinco meses mostró una curva ascendente: del 1,5% de mayo saltó a 1,6% en junio, luego trepó a 1,9% en julio y agosto, en septiembre fue 2,1% y en octubre 2,3%.

En la comparación regional, el índice de inflación más alto en octubre fue en la Patagonia y el Gran Buenos Aires, con 2,4%. Lo siguen Cuyo y la Región Pampeana, con 2,1%, En el Noreste, en tanto, llegó a 2,2% y en el Noroeste, 2,1%.

El relevamiento de expectativas del Banco Central, donde se vuelcan las proyecciones de 42 consultoras y entidades financieras, había estimado que la inflación del décimo mes del año cerraba en 2,2%, levemente por encima de la cifra de septiembre.

Para este mes y el próximo, el consenso de consultoras y bancos ve el dato algo más abajo: 1,9% para noviembre y 2% para diciembre. Y espera que la inflación interanual cierre 2025 en 29,6%.