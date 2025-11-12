La inflación de octubre fue de 2,3%: 31,3% en un año

El Indec difundió la variación de precios correspondiente al mes pasado. En lo que va de 2025, el Índice de Precios al Consumidor ya se incrementó un 24,8%.

La polémica vuelve a instalarse, como ocurre todos los meses cuando el índice oficial no registra lo que ocurre para la mayoría de las familias, que en el último mes vio subir precios de productos –al menos en Comodoro- hasta en un 50 por ciento, algo que no refleja el Instituto Nacional de Estadísticas Oficiales (INDEC), ya que cubre el valor de ciertos artículos y no –por ejemplo- lo que cuesta la luz.

Lo concreto es que para el Gobierno nacional, luego del 2,1% de septiembre, la inflación presentó una leve aceleración/desaceleración en octubre, al alcanzar el 2,3%. Con este dato, la variación para los últimos doce meses fue de 31,3% y acumuló 24,8% en lo que va del 2025.

Cabe destacar que el mes pasado se vio atravesado por las elecciones legislativas nacionales y por ende, la incertidumbre y la volatilidad cambiaria aumentó. Por eso el traslado a precios de las variaciones del dólar continúa, por ejemplo en el costo de la carne.