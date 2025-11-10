Crece el uso de tarjetas de crédito y el pago mínimo gana terreno

El financiamiento con tarjeta volvió a aumentar y alcanzó los 21,9 billones de pesos. Cada vez más usuarios recurren al pago mínimo para cubrir sus gastos mensuales, una práctica que impulsa el endeudamiento ante tasas que siguen siendo elevadas pese a la baja gradual ordenada por el Gobierno.

El uso de las tarjetas de crédito continúa consolidándose como una de las principales vías de financiamiento para los hogares argentinos, en un contexto de ingresos ajustados y pérdida de poder adquisitivo. La tendencia muestra un crecimiento sostenido del pago mínimo, un recurso cada vez más utilizado pero que puede derivar en deudas difíciles de afrontar debido a los altos costos financieros.

Según un informe de First Capital Group basado en datos del Banco Central, en octubre el saldo total financiado con tarjetas en pesos llegó a los 21,9 billones. Esto representa un incremento nominal del 1,3% mensual y del 63,4% interanual. En términos reales, la variación mensual mostró una baja del 1,2%, aunque el crecimiento anual se ubicó en 24,2%.

El Banco Central, en su Informe de Pagos Minoristas, también señaló que las tarjetas de crédito superaron en uso a las de débito. En agosto se realizaron 180,4 millones de operaciones por 9,4 billones de pesos con crédito, frente a 178 millones de operaciones con débito por 4,7 billones. Mientras en 2022 el crédito representaba apenas el 13,3% de las operaciones, hoy alcanza el 46,2%.

El último Informe de Inclusión Financiera del BCRA reveló que la tarjeta de crédito se mantiene como el instrumento de financiamiento más utilizado: 14,6 millones de personas poseen deudas vigentes, un 4% más en la primera mitad de 2025, lo que equivale al 39,6% de la población adulta.

A pesar de la baja progresiva de tasas impulsada tras las elecciones, financiarse con tarjeta sigue siendo costoso. Las compras en un pago no generan intereses, aunque pueden sumar cargos administrativos e impuestos. Las compras en cuotas y, especialmente, el pago mínimo, implican costos sustanciales. Para quienes no logran cubrir ni siquiera ese monto, los intereses punitorios elevan aún más la deuda acumulada.

El Costo Financiero Total (CFT) varía entre entidades, pero en algunos casos continúa siendo muy alto. En Banco Macro, por ejemplo, la Tasa Nominal Anual para financiar compras es de 105,30%, mientras que el CFT nominal anual con IVA asciende a 127,41%. En cuanto a los intereses punitorios, la TNA es de 52,65% y el CFT llega al 63,70%.

La creciente dependencia del crédito en un contexto de tasas elevadas plantea un escenario de vulnerabilidad para los usuarios, que se ven empujados a asumir deudas que se acumulan mes a mes y ejercen una presión adicional sobre la economía de los hogares.