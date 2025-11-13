Canasta Básica: una familia necesitó $1.213.798 en octubre para no ser pobre

El INDEC informó que la Canasta Básica aumentó 3,1% en octubre y superó al índice de inflación general, que fue del 2,3%.

La Canasta Básica Total (CBT), que mide el umbral de la pobreza, subió 3,1% en octubre, según informó el INDEC. De este modo, una familia tipo —compuesta por dos adultos y dos hijos— necesitó $1.213.798 para no ser considerada pobre.

En los últimos 12 meses, la CBT acumuló un incremento de 23%, mientras que en lo que va del año el alza llega al 18,5%. La variación mensual superó al índice de inflación general de octubre, que fue del 2,3%.

Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) —que marca el límite de la indigencia— también avanzó 3,1% en octubre. Así, una familia de cuatro integrantes necesitó $544.304 para cubrir sus necesidades alimentarias básicas y no caer en la indigencia. En los últimos 12 meses, la CBA aumentó 25,2%, y 21,1% en lo que va del año.

El organismo también informó los valores según tipo de hogar. En octubre, una persona adulta necesitó $392.815 para no ser pobre. Un hogar de tres miembros —una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61— requirió $966.325, mientras que uno de cinco integrantes —una pareja de 30 años y tres hijos pequeños— necesitó $1.276.649.