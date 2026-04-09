Gadano convalida proyecto de ley contra falsas denuncias

La senadora nacional por Santa Cruz participó de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y firmó el dictamen del proyecto de ley contra las falsas denuncias.

El proyecto en cuestión partió de una iniciativa de la senadora Carolina Losada (UCR–Santa Fe), por la cual se busca dar herramientas a las víctimas de falsas acusaciones por distintas circunstancias.

El proyecto busca establecer un marco jurídico que permita desalentar las denuncias falsas, sin afectar el acceso a la justicia de quienes atraviesan situaciones reales de violencia.

“Necesitamos proteger a las verdaderas víctimas y evitar abusos que debiliten las herramientas que protegen a quienes realmente las necesitan”, sostuvo la senadora por Santa Cruz, Natalia Gadano.

Esta iniciativa cuenta con el acompañamiento de legisladores de distintos espacios políticos y el dictamen también fue firmado por los senadores Gonzalo Guzmán Coraita (Tucumán), Eduardo Vischi (Corrientes), Juan Carlos Pagotto (La Rioja), Luis Juez (Córdoba), Sandra Mendoza (Tucumán), Carlos Arce (Misiones), María Belén Montes de Oca (Tierra del Fuego) y Patricia Bullrich (Capital Federal).

Fuente: Prensa senadora Gadano