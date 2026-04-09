Brutal pelea de presos en calabozos de una comisaría

El violento incidente se registró este jueves en el sector de calabozos de la Comisaria Segunda de Río Gallegos y uno de los internos quedo internado en Terapia Intensiva.

El comunicado oficial emitido por el Departamento de Comunicaciones de la Policía de Santa Cruz señala que, en horas de la madrugada, el personal de guardia de la citada dependencia escuchó fuertes ruidos y gritos como consecuencia de una pelea de internos que además prendieron fuego a colchones y provocaron daños materiales en los calabozos.

De manera inmediata, se activaron los protocolos de actuación, solicitando la colaboración de personal de Bomberos y otras dependencias policiales, lográndose controlar la situación y sofocar el foco ígneo.

Asimismo, se dispuso la intervención de personal de emergencias médicas, procediéndose al traslado preventivo de varios internos a la guardia del Hospital Regional para evaluación médica. Como resultado de dicha asistencia, uno de los internos permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva, a raíz de la inhalación de monóxido de carbono, mientras que el resto fue redistribuido en distintas dependencias policiales de la ciudad capital de Santa Cruz.

Pasado el mediodía, conforme al parte médico actualizado, se supo que el interno que se encontraba internado en terapia intensiva (no se precisaron sus datos filiatorios) evolucionaba favorablemente. En el transcurso de la tarde se preveía el retiro del respirador a fin de evaluar su respuesta clínica.

De presentar una evolución acorde, sería trasladado mañana viernes a una sala general y posteriormente recibiría el alta médica.