Piquete de desocupados en la ruta provincial 43

Alrededor de medio centenar de desocupados de Las Heras, entre ellos numerosas mujeres, cortaron este miércoles la Ruta Provincial Nº 43 en demanda de puestos laborales.

El piquete comenzó con las primeras horas del día y preveía extenderse al menos hasta la tarde-noche patagónica.

Inicialmente el corte era total para todo tipo de vehículos, exceptuando ambulancias; personas que se desplazaban por razones de salud y otras emergencias, pero no se permitía el paso de móviles de empresas petroleras y mineras.

Una de las voceras del grupo, de nombre Ayelén, dijo a El Patagónico que en el lugar se hicieron presentes efectivos de la Policía de Santa Cruz, quienes luego de constatar en un acta la protesta se retiraron del lugar.

Cerca del mediodía acudió personal de Gendarmería Nacional, acordándose permitir el paso de vehículos particulares, pero ello posibilitó que empresas mineras y de servicio de las mismas se aprovecharan de esa circunstancia para trasladar a su personal.

La vocera señaló que Las Heras es una de las localidades de Santa Cruz con un alto índice de desocupación, el cual se vio agravado luego de que YPF abandonara los yacimientos convencionales maduros, añadiendo que actualmente no se evidencia una reactivación de la actividad hidrocarburífera, lo que impacta de sobremanera en toda la sociedad, de una forma que no ocurría hace muchos años.

Además, aseguró que la mayoría de los trabajadores mineros tienen residencia en otras provincias, por lo cual exigen al gobierno de Santa Cruz que haga cumplir la modificación de la ley referida a dar prioridad a la gente de esta provincia; es decir que el 90 % de los puestos laborales se otorguen a los santacruceños.

Por otra parte, hizo saber que se comunicaron con un integrante del gabinete provincial y que éste les respondió que desde el gobierno provincial le informaron que por el momento no se podía aportar ninguna solución a esta seria problemática social.