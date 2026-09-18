Galarza asumió presidencia del PJ  de Cañadón Seco

En un acto partidario celebrado el jueves, Gabriel Galarza asumió la presidencia del Partido Justicialista de Cañadón Seco, avalado por el 80 % de los votos afiliados y afiliadas en las elecciones internas.

Durante su discurso planteó la necesidad de construir un partido “abierto, participativo y presente”, con espacio para todas las generaciones.

Vale recordar que Galarza también es presidente de la comisión de fomento y durante el encuentro partidario también se entregaron certificados a la totalidad de las nuevas autoridades del Consejo Local del PJ.

En ese marco, agradeció la confianza y destacó la responsabilidad que implica conducir el espacio, haciendo hincapié en la participación, el diálogo, el debate y la construcción colectiva

Sostuvo que el Justicialismo representa no solo una estructura partidaria, sino también una forma de entender la política vinculada con la defensa del trabajo, la educación, la salud, el deporte, la cultura, la producción y el acompañamiento a la comunidad.

En ese sentido, planteó la necesidad de construir “un Partido abierto, participativo y presente”, incorporando tanto la experiencia de quienes cuentan con trayectoria militante como las ideas y proyectos de los jóvenes. “Todos somos parte del Peronismo y cada compañero y cada compañera tiene algo para aportar y para sumar”.

Uno de los ejes centrales de su mensaje fue la unidad. Galarza señaló que el principal punto de encuentro debe ser el compromiso con Cañadón Seco y convocó a construir desde las coincidencias, dejando de lado las diferencias que puedan generar divisiones. En ese marco, sintetizó su planteo con una frase: “Ni sectarios ni excluyentes”.

“Nací dentro del Partido Justicialista y así será hasta mis últimos días”, sostuvo Galarza, al reafirmar su pertenencia al movimiento y su compromiso con las banderas históricas del Peronismo: la justicia social, la independencia económica y la soberanía política.