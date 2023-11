García cumple funciones en la División Drogas de Rawson

El exsegundo jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, Andrés García, volvió a la agenda pública en las últimas horas, luego de que se supiera que, tras investigar una denuncia, la Justicia no halló motivos para llevarlo a proceso. García había sido denunciado en junio último por una agente de 21 años que era secretaria suya en las oficinas ubicadas en Güemes y Rivadavia de esta ciudad.

Entonces, la jefatura policial actuó con celeridad y tras la denuncia realizada en la Comisaría de la Mujer, García fue trasladado a Rawson, donde hasta esta semana cumplía funciones en la División Drogas de la ciudad de Rawson.

Este hecho fue confirmado por el actual jefe de Policía de Chubut a Radio 3. César Brandt (foto) dijo allí que su subalterno había sido investigado por la Justicia y que el Ministerio Público Fiscal no pudo demostrar que la joven tuviera razón. Señaló también que prefería que los motivos por los cuales la Fiscalía no siguió adelante con el proceso los brindaran los propios investigadores.

En tanto, si bien el nombre de García era considerado por Héctor Iturrioz, quien estará al frente del Ministerio de Seguridad para ser su jefe de Policía, fuentes cercanas al gobernador Ignacio Torres ya lo habían descartado.

La denuncia de la joven agente fue presentada en la Comisaría de la Mujer de Comodoro Rivadavia el 15 de junio. Allí dejó sentado que se sentía víctima de “acoso laboral y maltrato”, además de “acoso sexual”.

“Hace un año aproximadamente me encuentro prestando servicio en la Unidad Regional como secretaria del segundo jefe y desde que estoy en ese sector me ha acosado sexualmente en varias ocasiones”, indicaba el testimonio de la víctima de acuerdo a lo publicado por Radio Del Mar.

“Una vez delante de otros jefes me dijo ¿´qué le había echado al café que estaba tan rico? Que seguro le había puesto agua de mi tanga´ (SIC) y todos los jefes se reían; en otra ocasión me encontraba realizando mates en la oficina y llegó el jefe (García), lo saludé con un beso, él lo esquivó y me dio un beso en la boca”, detalló.

“Yo los mensajes los borré porque no quería que mi novio vea las cosas que él me decía. Este acoso ya es constante porque todos los días me refiere algo distinto por mi cuerpo y hace comentarios de que quiere tener relaciones conmigo; o yo paso caminando y él de atrás me hace gesticulaciones o hace como que me va a pegar en la cola”, añadió.

“Pensé bien las cosas y decidí realizar la denuncia porque yo no tengo la culpa de lo que me está pasando. Quiero dejar constancias de que él nunca me respetó y nunca tuvo un trato de jefe y subalterna; nunca me llamó por mi apellido; siempre me ponía apodos o me decía ’mamita’”, expresaba la denuncia.