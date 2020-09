Gastronómicos marcharán mañana en contra de la restricción horaria

Desde este lunes, restaurantes, cervecerías y bares debieron cerrar sus puertas a las 21 y continuar luego un par de horas más solo con delivery, no con take away. La medida adoptada por las autoridades sanitarias fue para restringir la circulación de horarios como forma de disminuir la cantidad de contagios de Coronavirus que se incrementó notablemente en los últimos días, tanto en Comodoro como en Rada Tilly.

La restricción fue recibida con descontento en el sector gastronómico, y mañana planean manifestarse en contra. En diálogo con Radio Del Mar, Fabián Fernández, titular de un local céntrico, precisó que en realidad la convocatoria es para todos aquellos que han sido perjudicados por la restricción horaria.

La marcha será a pie y la concentración será a las 10:30 de la mañana en la plaza Kompuchewe y concluirá con un petitorio en el municipio.

“Vamos camino a la destrucción del rubro”, subrayó Fernández.