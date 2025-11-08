Gimnasia va por su cuarta victoria del año

El “Verde” recibe a Regatas Corrientes este domingo a las 20:30 por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia (3-5) recibirá este domingo a Regatas Corrientes (4-3) en lo que será su noveno partido del año por una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugará en el Socios Fundadores, dará comienzo a las 20:30, en donde el “Verde” intentará sumar un nuevo triunfo para estar mejor posicionado en la tabla (13º con 3-5).

El equipo, que conduce Pablo Favarel, viene de vencer de local a San Lorenzo por 84-63 y de ese modo, se recuperó de la derrota que había sufrido dos días antes frente a Boca Juniors, el bicampeón de la competencia.

El partido ante el “Ciclón”, marcó el debut de Bryan Carabalí, quien en su primer juego marcó 7 puntos, tomó 5 rebotes y metió 2 tapas. El pivote ecuatoriano será un jugador importante, sobre todo en la pintura, donde hará pesar sus 2,15 metros de estatura.

Tras un comienzo adverso, Gimnasia logró recomponer su imagen en los siguiente 30’ de juego, contando con la figura de Marcos Chacón, goleador del partido con 26 puntos y artífice para que el “Verde” vuelva a ganar de local por segunda vez y por tercera en lo que va de la temporada.

En ese juego, donde Gimnasia arrancó perdiendo el primer cuarto por ocho (18-26), también fueron clave los aportes de Martiniano Dato (14 tantos) y Mauro Cosolito (11 unidades), quien es uno de los capitanes que tiene el equipo en esta temporada.

Los que no pudieron ver acción fueron el base chileno Sebastián Carrasco, que tiene para algunos días de recuperación y el escolta Federico Grun, quien en cualquier momento vuelve a las canchas.

De no mediar ningún inconveniente, Gimnasia arrancará el juego con esta formación: Emiliano Toretta, Alahjan Banks, Mauro Cosolito, Anyelo Cisneros y Bryan Carabalí.

Este domingo su rival será Regatas. El equipo correntino, que tiene como entrenador a Juan Manuel Varas -ex asistente técnico del “Verde”-, marcha en la séptima posición de la tabla con 4 triunfos y 3 derrotas sobre siete presentaciones.

El “Fantasma”, luego de un contundente éxito de local ante Argentino de Junín (77-50), luego no pudo con Quimsa de Santiago del Estero con quien cayó por 66-75.

Para el juego de este domingo, Regatas podría salir de la siguiente manera: Nicolás Aguirre, Juan Pablo Corbalán, Iván Gramajo -ex Gimnasia-, Fabián Ramírez Barrios y Luis Santos Bonilla.

Mientras que en el banco estarán Tayavek Gallizzi, Mateo Chiarini, Andrés Jaime, Sebastián Lugo, Juan Ignacio Larraza, Ignacio Ortega y Francisco Ferraro.

Luego de este partido, Gimnasia, que del 17º saltó al 13º lugar, emprenderá una nueva gira, la segunda de la temporada y será en la provincia de Buenos Aires. Será para visitar el martes 18 a Racing de Chivilcoy -el reciente ascendido-, el jueves 20 a Argentino -último en la tabla- y al líder e invicto Ferro Carril Oeste, con quien se medirá el sábado 22, posiblemente para la TV.

ANTES JUEGAN LOS PIBES

Por su parte, también este domingo, pero a partir de las 16:30 se jugará el partido de la Liga Próximo entre ambos clubes.

El “Verde” viene de imponerse ante San Lorenzo por 85 a 76, con destacadas producciones de Natalio Santacroce y José Ignacio Copesky, ambos con 19 puntos, y también fundamenta, el ingreso del pivote Jesús Centeno, que aportó 13 tantos y metió 3 tapas.

De ese modo, los dirigidos por Gustavo Sapochnik tienen score de 6 triunfos y 2 derrotas, ubicándose en el tercer escalón de la tabla.

El “Remero”, mientras tanto, marcha en el cuarto puesto con cinco éxitos y dos caídas y en su última actuación, aplastó de local a Quimsa por 30 de ventaja (86-56), sumando así cuatro triunfos en fila.