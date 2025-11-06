Gimnasia quiere volver al triunfo en el debut de Bryan Carabalí

El “Verde” recibe este jueves desde las 21 a San Lorenzo por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet.

En el debut del pivote ecuatoriano Bryan Carabalí (26 años y 2,15 metros de estatura), Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia recibirá este jueves a San Lorenzo por una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugará en el Socios Fundadores, dará comienzo a las 21, y contará con el arbitraje de Pablo Estévez, Alejandro Zanabone y José Luis Lugli.

En el “Verde”, hará su estreno Carabalí -ex Quimsa y San Martín-, quien no pudo ser de la partida ante el “Xeneize” al no tener la habilitación correspondiente.

Por su parte, el base Sebastián Carrasco y el escolta Federico Grun, tampoco pudieron ver acción en el último juego ya que se recuperan de sendas lesiones. El chileno está en duda, mientras que Grun seguirá siendo baja.

El que sí pudo jugar e hizo su debut fue el alero estadounidense Alahjan Banks, quien, en casi 23 minutos, marcó 7 puntos en su primer partido con la camiseta del club chubutense.

Gimnasia viene de caer, en un durísimo duelo ante Boca, por 70-82, en un juego, donde dos veces se puso en partido y por dos puntos, pero al final no pudo quedarse con el triunfo con quien ocupa el tercer puesto de la Liga.

Con esa derrota, Gimnasia se ubica 17º en la tabla con 2 éxitos y 5 derrotas, aunque confía no solo en los nuevos que se sumaron al equipo sino en la pronta recuperación de sus dos lesionados, para así tener un mejor roster.

Gimnasia arrancó el partido ante Boca con Emiliano Toretta, Martiniano Dato, Alahjan Banks, Juan Cárdenas y Carlos Rivero.

Desde el banco aportaron Anyelo Cisneros -terminó siendo el goleador del partido con 28 puntos-, Jesús Centeno, también de gran partido, Marcos Chacón, Víctor Andrade -que se desvinculó del club- y Mauro Cosolito, uno de los capitanes que tiene el equipo. También integraron el banco los juveniles Valentino Ayala y Natalio Santacroce.

La inicial del “Verde” para este jueves estaría conformada por Toretta, Dato, Banks, Cisneros y Carabalí.

San Lorenzo, mientras tanto, marcha 15º en las posiciones con tres triunfos y seis derrotas, y en su última actuación, perdió por paliza de visitante frente a Platense por 101-78.

El equipo, que dirige Sebastián Burtín, tiene una inicial que se conforma por Lucas Pérez -de fugaz paso por el “Verde”-, Selem Safar, Facundo Rutenberg, Cristian Cardo y Juan Tomás Nally.

Como relevos se encuentran Lautaro Barrios, Augusto Alonso, Santiago Tallade, Ignacio Bednarek y Valentino Nesci. Leandro Cerminatto, mientras tanto, se recupera de un golpe en la rodilla izquierda,

Tras este partido, Gimnasia volverá a jugar de local el domingo a las 20:30, día en que recibirá a Regatas Corrientes.

LOS PIBES VAN POR MAS

Mientras tanto, este mismo jueves, pero desde las 17 se jugará el partido por la Liga Próximo. El “Verde” viene de vencer a Boca por 106-93, con una descomunal labor de Jesús Centeno, quien resultó la figura del partido con 40 puntos, 13 rebotes y 3 tapas.

De esa manera, los entrenados por el trelewense Gustavo Sapochnik, lograron su segunda victoria en fila -la quinta de la temporada- y se ubican en el quinto lugar de la tabla (5-2).

Por su parte, el “Ciclón”, se encuentra en el décimo lugar con 5 triunfos y 4 derrotas, y llega a este partido con dos caídas seguidas (Racing de Chivilcoy y Platense).