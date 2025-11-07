Gimnasia volvió al triunfo ante San Lorenzo

Se impuso 84-63 y así logró su tercera victoria en la temporada de la Liga Nacional. Marcos Chacón, del dueño de casa, fue el goleador del juego con 26 puntos.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, mejoró mucho a partir del segundo cuarto, para de a poco ir edificando una dura victoria de local ante San Lorenzo a quien derrotó por 84-63 en el marco de una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugó en el Socios Fundadores, tuvo el arbitraje de Pablo Estévez, Alejandro Zanabone y José Luis Lugli, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 18-26, 44-33 y 58-52.

En el dueño de casa hizo su debut el pivote ecuatoriano Bryan Carabalí, quien aportó 7 puntos, tomó 5 rebotes y metió 2 tapas, con una asistencia y un recupero en los casi 25 minutos que permaneció en cancha.

Los que no vieron acción, fueron el base Sebastián Carrasco y el escolta Federico Grun, quienes siguen con sus respectivas recuperaciones.

Luego de un primer cuarto adverso, donde San Lorenzo jugó mejor y se fue ganador al término de los 10’ iniciales por 8 puntos arriba (18-26), Gimnasia fue otro a partir del segundo cuarto.

El “Ciclón” había arrancado con todo. Metió un parcial de 4-11 con un doble de Lucas Pérez, por lo que a 5’35” para el final del primer cuarto, se vino el pedido de minuto por parte de Pablo Favarel, DT del elenco sureño.

La visita siguió siendo protagonista del juego con Pérez y Facundo Rutenberg en ofensiva, pero Gimnasia, de a poco, con Mauro Cosolito y Martiniano Dato, intentaron bajar la diferencia, ante un San Lorenzo, que llegó a sacar 14 de ventaja (11-25).

En el segundo cuarto, la historia fue diferente. Gimnasia salió con una actitud más agresiva, comenzó a defender mucho mejor y por una buena efectividad, dejó que su rival metiera solo 7 puntos, mientras que el local, lentamente se hacía protagonista del juego y con un parcial de 7-26, se iba arriba a los vestuarios por 11 (44-33).

En ese contexto, Cosolito, Chacón y Dato lideraban la ofensiva de un “Verde” que jugaba distinto a lo que lo había hecho en el primer cuarto y por eso, a base de una férrea defensa -Carabalí fue importante-, se fue con una buena ventaja a su favor.

Tras el descanso largo, Carabalí terminó en el piso por un claro codazo que recibió en la zona pintada por lo que el partido se detuvo por unos instantes.

Chacón, Dato y Toretta, más Carlos Rivero hacían que Gimnasia mantenga la diferencia, mientras que en San Lorenzo, Ignacio Bednarek, Augusto Alonso y Pérez, achicaron la desventaja, pero al cierre del tercer cuarto, Gimnasia se iba adelante, pero solo por seis (58-52).

En el último segmento de juego, el Socios deliró con una tremenda volcada de Carabalí, y luego de un intento fallido de la visita, Chacón castigó de tres puntos para dejar el juego 67-55, y a 7’21” para el final del juego, se vino el pedido de minuto de Sebastián Burtín, técnico del equipo de Boedo.

Con tres minutos por jugar, un triple de Dato dejó el juego 76-59, prácticamente sentenciando la historia y otra vez se vino el minuto de la visita.

En los últimos segundos, Rutenberg tuvo un pequeño altercado con el banco del local. El alero, que terminó recibiendo una falta técnica, se fue al banco y allí después, un plateista tuvo que ser retirado del estadio, seguramente por algún que otro insulto hacia el banco de San Lorenzo.

Pero la cosa no pasó a mayores, Gimnasia volvió al triunfo, se recuperó de la derrota ante Boca y ahora espera con mejor ánimo su próximo juego, también de local.

En el “Verde” brilló la tarea del cubano Marcos Chacón, figura del partido con 26 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias y 3 recuperos.

Los otros valores importantes fueron Martiniano Dato (14 tantos y 4 pases gol) y Mauro Cosolito, quien volvió a la titularidad con 11 tantos y 2 balones recuperados.

Mientras que en la visita, su mejores hombres en la ofensiva resultaron el base Lucas Pérez (16 puntos y 3 recuperos), y Rutenberg (16 tantos y 6 rebotes).

Tras este partido, Gimnasia, que logró su segunda victoria de local, volverá a jugar este domingo a las 20:30, día en que recibirá a Regatas Corrientes.

Síntesis

Gimnasia 84 / San Lorenzo 63

Gimnasia (18+26+14+26); Emiliano Toretta 6, Alahjan Banks 3, Mauro Cosolito 11, Anyelo Cisneros 9 y Bryan Carabalí 7 (fi); Carlos Rivero 4, Martiniano Dato 14, Jesús Centeno 0, Marcos Chacón 26 y Juan Cárdenas 4. DT: Pablo Favarel.

San Lorenzo (26+7+19+11): Lucas Pérez 16, Selem Safar 10, Facundo Rutenberg 16, Cristian Cardo 2 y Juan Tomás Nally (x) 2 (fi); Lautaro Barrios 2, Augusto Alonso 7, Lucas Latorre 0 e Ignacio Bednarek 8. DT: Sebastián Burtín.

Parciales: 18-26, 44-33 y 58-52.

Arbitros: Pablo Estévez, Alejandro Zanabone y José Luis Lugli.

Estadio: Socios Fundadores.