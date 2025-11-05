Gimnasia no pudo con el bicampeón Boca

Perdió de local 70-82 en el marco de una nueva fecha de la Liga Nacional y así sufrió su quinta derrota en la temporada.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia perdió este martes de local ante Boca Juniors por 70-82 en el marco de una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugó en un colmado Socios Fundadores, tuvo el arbitraje de Fernando Sampietro, Roberto Smith y Ezequiel Macías, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 19-28, 40-46 y 55-62.

En el “Verde” no jugaron Sebastián Carrasco y Federico Grun, que siguen en recuperación, mientras que no pudo debutar el pivote ecuatoriano Bryan Carabalí ya que no le llegó la habilitación. El que sí pudo ver acción, fue el alero estadounidense Alahjan Banks.

En el primer cuarto, Boca sacó una máxima de diez puntos por un doble de Caffáro que fue una verdadera pesadilla para la defensa “mens sana”.

El “Xeneize” lideraba el marcador 11-21 -con triples de Franco Giorgetti y Sebastián Vega-, y por esa razón y a falta de 4’16” para el final del primer acto, se vino el pedido de minuto por parte de Pablo Favarel, DT del elenco sureño.

Al término de los primeros 10’, Boca se fue arriba por 9 (19-28), porque lucía efectivo no solo en la pintura con su ‘torre’ Cáffaro sino también desde zonas externas.

En el segundo cuarto, Gimnasia, con el buen aporte de Centeno, achicó la diferencia y se puso a seis (29-35), por lo que esta vez, el que pidió minuto fue Gonzalo Pérez, técnico del “Xeneize”.

Más adelante, Cisneros con dos canastas de dos puntos, la segunda con una tremenda volcada y asistencia de Emiliano Toretta, Gimnasia se puso a 2 (35-37), pero pese a ello, fue la visita que siguió mandando en el partido porque al cabo del primer tiempo, se fue a los vestuarios por seis arriba (40-46).

Luego del descanso, Gimnasia intentó achicar la diferencia, pero enfrente, se encontró con un Boca, que no lo dejaba y por eso, en el cierre del tercer cuarto, se fue con ventaja de siete (55-62).

Ya en el último cuarto, Boca se mantuvo durante gran parte por nueve puntos de ventaja, con Cáffaro dañando en la pintura y marcando desde la línea, pero Gimnasia, con tres puntos seguidos de Banks -doble y libre-, dejó el juego 70-75, para ponerle suspenso a la definición del juego.

Sin embargo, Boca, con un triple de Vega desde un costado, y canastas de Faggiano, sacó 12 con 1’15” por jugar, y allí se terminó la historia.

En Gimnasia, se destacó Anyelo Cisneros, goleador del partido con 28 puntos y 9 rebotes; Toretta aportó 10 puntos y 5 asistencias, mientras que el juvenil pivote Centeno, marcó 8 puntos, tomó 5 rebotes y metió una tapa, dejando una muy buena labor.

Por el lado de la visita, el mejor fue el pivote Francisco Cáffaro, máximo anotador de su equipo con 27 tantos, 10 rebotes y 2 tapas, escoltado por Santiago Scala con 15 unidades y 5 pases gol y el chaqueño Giorgetti con 11 puntos y 5 rebotes.

Tras este partido, Gimnasia (2-5) volverá a jugar de local ya que este jueves, recibirá a San Lorenzo, mientras que el 9, su rival será Regatas Corrientes.

Síntesis

Gimnasia 70 / Boca 82

Gimnasia (19+21+15+15): Emiliano Toretta 10, Martiniano Dato 4, Alhajan Banks 7, Juan Cárdenas 1 y Carlos Rivero (x) 4 (fi); Víctor Andrade 0, Mauro Cosolito 6, Marcos Chacón 2, Anyelo Cisneros 28 y Jesús Centeno 8. DT: Pablo Favarel.

Boca (28+18+16+20): Lucas Faggiano 10, Santiago Scala 15, Sebastián Vega 7, Franco Giorgetti 11 y Francisco Cáffaro 27 (fi); Nicolás Stenta 0, Romeao Ferguson 0, Agustín Barreiro 8 y Fidel Rotta 4. DT: Gonzalo Pérez.

Parciales: 19-28, 40-46 y 55-62.

Arbitros: Fernando Sampietro, Roberto Smith y Ezequiel Macías.

Estadio: Socios Fundadores.

Foto: Prensa Gimnasia.