Gimnasia va por su tercera  victoria ante Boca Juniors

Será este martes a las 21 en el Socios Fundadores por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet. El local sumó al alero Alahjan Banks y al pivote Bryan Carabalí.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, que en las últimas horas confirmó la llegada del pívot ecuatoriano Bryan Carabalí, recibirá este martes a Boca Juniors en el marco de una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugará en el Socios Fundadores -que seguramente lucirá a pleno- dará comienzo a las 21, y tendrá el arbitraje de Fernando Sampietro, Roberto Smith y Ezequiel Macías.

En el equipo que conduce Pablo Favarel se espera por el estreno del alero estadounidense Alahjan Banks -también podría ser el debut de Carabalí-, mientras que volvería Sebastián Carrasco y se aguarda también por la vuelta de Federico Grun.

Ambos jugadores trabajaron de manera diferenciada, pero es posible que vuelva a tener acción el base chileno, mientras que al escolta de Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires, se lo esperará hasta “último momento”, afirmó días atrás el técnico del plantel chubutense.

Gimnasia viene de derrotar en Córdoba a Atenas por 64-62 y de ese modo cortó una racha de cuatro derrotas en fila. Dos de ellas las había sufrido de local -Olímpico y La Unión-, mientras que las otras dos -Independiente e Instituto-, fueron en su primera gira realizada por la provincia mediterránea.

Por su parte, Boca Juniors, bicampeón de la Liga Nacional, llega a este partido con un sólido triunfo logrado en Santa Fe ante Unión por 100-77.

En el “Xeneize”, con algunos jugadores con pasado en el “Verde”, incluido su DT Gonzalo Pérez -fue asistente técnico de Martín Villagrán en el club patagónico-, ya no cuenta con jugadores de la talla de José Vildoza -juega en el Basket Girona de la Liga ACB de España- ni con el pivote Marcos D’Elía, que refuerza a Obras Basket. Y por eso, llegaron el base Lucas Faggiano y el pivote Francisco Cáffaro, además del alero Agustín Barreiro.

Los jugadores que tuvieron un paso por Gimnasia fueron Barreiro, Santiago Scala, Sebastián Vega, quien es capitán del equipo “xeneize” y Franco Giorgetti, además del “Polaco” Pérez, el DT del equipo porteño.

Gimnasia, mientras tanto, intentará volver a hacerse fuerte en casa y así festejar su tercera victoria en la temporada.

Emiliano Toretta, Martiniano Dato, Mauro Cosolito, Anyelo Cisneros y Víctor Andrade, sería la formación inicial. Marcos Chacón, Alahjan Banks, Juan Cárdenas, Carlos Rivero, y los juveniles José Copesky, Valentino Ayala y Jesús Centeno estarán en el banco, donde también se espera que estén Carrasco y Grun.

Boca, mientras tanto, saldría con Faggiano, Scala, Vega, Giorgetti y Cáffaro, formación que arrancó en el triunfo frente al “Tatengue”.

Como relevos estarán “Pipi” Barreiro, Romeao Ferguson -que se sumó como refuerzo temporario del lesionado Martín Cuello-, Nicolás Stenta, Fidel Cifuentes, Martín Torriani, Thiago Drocezesky y Octavio Donzino.

Tras este partido, Gimnasia (2-4) volverá a jugar de local ya que dos días después, recibirá a San Lorenzo, mientras que el 9, su rival será Regatas Corrientes.

ANTES JUEGAN LOS PIBES

Mientras tanto, a partir de las 17 se jugará el partido por la Liga Próximo entre ambos elencos.

Gimnasia, que dirige el trelewense Gustavo Sapochnik, viene de ganarle a Atenas de Córdoba por 83-71 y de ese modo, volvió al triunfo tras dos derrotas. El equipo marcha en el sexto lugar con 4 victorias y dos caídas.

Por su parte, Boca viene de caer ante Unión por 102-90 y de ese modo sufrió su sexta derrota en la temporada sobre nueve presentaciones, ubicándose 12º en la tabla.