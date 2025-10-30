Alahjan Banks se entrena en Gimnasia

El alero estadounidense de 1,87 metro se sumó este martes a los entrenamientos del “Verde”, que se prepara para recibir a Boca.

El plantel profesional de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia cumplió este jueves una nueva práctica con miras al partido que sostendrá el martes de la próxima semana ante Boca Juniors por la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El equipo, que conduce el rosarino Pablo Favarel, trabajó en horas de la mañana, este viernes tendrá jornada libre, para volver a entrenar recién el sábado y en doble turno.

El alero estadounidense Alahjan Banks, de 1,87 metro de estatura y 27 años cumplió un nuevo entrenamiento junto al resto del plantel, algo que ya había hecho el último martes.

Del resto del equipo, los que siguen trabajando de manera diferenciada son el escolta Federico Grun y el chileno Sebastián Carrasco.

Además de Banks, el resto del conjunto patagónico que trabajó de manera normal fueron Emiliano Toretta, Martiniano Dato, Marcos Chacón, Mauro Cosolito, Anyelo Cisneros, Víctor Andrade, Carlos Rivero, Juan Cárdenas, y los juveniles Jesús Centeno, Valentino Ayala y Natalio Santacroce.

El plantel tendrá libre este viernes, mientras que volverá a trabajar el sábado en doble turno, para continuar con uno el domingo y el lunes ya esperando el partido ante Boca que se jugará este martes a partir de las 21 en el Socios Fundadores.

