Martiniano Dato: "contra Atenas era como una final"

El escolta de Gimnasia de Comodoro destacó el triunfo logrado en Córdoba que les permitió cortar una racha de cuatro derrotas. “Nos hace volver a creer y confiar en nuestro trabajo”, afirmó.

El plantel de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia regresó a los entrenamientos, luego de la gira que realizó por Córdoba, donde el triunfo frente a Atenas (64-62), le permitió cortar una racha de cuatro derrotas en fila por la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

En la práctica que el equipo realizó por la mañana, el base Sebastián Carrasco y el escolta Federico Grun trabajaron de manera diferenciada, con el preparador físico Juan Ercoreca.

El resto del plantel entrenó de manera normal. Es decir que estuvieron Emiliano Toretta, Martiniano Dato, Marcos Chacón, Mauro Cosolito, Carlos Rivero, Anyelo Cisneros, Juan Cárdenas, Víctor Andrade y los juveniles Jesús Centeno, José Ignacio Copesky y Valentino Ayala. En esta práctica se sumaron Natalio Santacroce y Ciro Melo, otros dos jugadores que disputan la Liga Próximo.

Además, para los próximos días se espera por el arribo del alero estadounidense Alahjan Banks.

Luego del entrenamiento, supervisado por el DT Pablo Favarel y sus asistentes Guido Lombardi y Gustavo Sapochnik, el escolta Martiniano Dato dialogó con El Patagónico.

El joven jugador entrerriano se refirió a la reciente gira que el equipo realizó por Córdoba, donde la victoria frente a Atenas, le permitió cortar una racha de cuatro derrotas en fila.

Y lo importante que fue “ganar una final”, tal cual así lo definió el basquetbolista nacido hace 21 años en Paraná, quien juega en el club su tercera temporada seguida.

“Era vital para nosotros, era como una final porque venimos trabajando bien en la pretemporada, y durante los partidos nos veníamos preparando bien. Contra Independiente de Oliva perdimos un partido que teníamos casi ganado, pero contra Instituto, la diferencia fue distinta. Teníamos la baja de Seba, pero para nosotros -contra Atenas- era como una final, y nos hace volver a creer y confiar en nuestro trabajo”, afirmó el jugador de 1,88 metro de estatura.

Respecto a cómo es el ambiente que vive el plantel, luego de un triunfo tan importante que les permitió cortar una racha de cuatro derrotas en fila, Dato analizó: “Obviamente se siente felicidad, de descarga porque teníamos mucha bronca, porque de los cuatro partidos, tres los perdimos por detalles. Ya sea por bajos porcentajes de tres puntos, errar muchos tiros libres en el cierre o pérdidas. Teníamos mucha bronca y fue como un destape de felicidad que nos hacía falta para volver a creer en lo que estábamos haciendo durante la semana que es muy bueno”, destacó.

Dato, quien fue el goleador del equipo con 14 puntos, 4 rebotes y dos asistencias dijo que la defensa, en el último cuarto, fue clave para que Gimnasia le gane el último sábado a Atenas en el Estructuras Pretensa.

“El primer tiempo lo jugamos bien. En el tercer cuatro entramos desconcentrados. Ellos la metieron mucho, nosotros erramos y permitimos que nos metan mucho. Nos castigaron la regla defensiva que teníamos, así que después de un minuto que pidió Pablo, cambiamos la regla defensiva, que no sea tan agresiva, y creo que eso nos dio un poco más de control, en lo aclarado, en la rotación y en los uno contra uno”, afirmó.

“Después, en el último cuarto, defendimos muy bien, por más que nosotros no metiéramos mucho, defendimos a 7 puntos y nada, había que ganar como sea”, agregó.

Gimnasia tiene por delante otros tres juegos de local. Boca Juniors, a quien recibirá el martes de la próxima semana, y luego vendrán San Lorenzo y Regatas Corrientes.

Pero lo primero que está en el horizonte es el equipo ‘Xeneize’, actual bicampeón de la Liga Nacional.

“Faltan nueve días para el partido y ya lo estamos preparando. Tenemos que confiar en el plan de juego ideado por Pablo y el cuerpo técnico, estar concentrados, dar el cien en cada uno de nosotros. Con todo eso y defender intenso, creo que la victoria se va a quedar acá”.

Por último, Martiano Dato también se refirió a cómo está viviendo esta nueva etapa con Gimnasia, club que se sumó en 2023.

“Bien, por ahí con otro rol, en comparación de la temporada pasada, pero como siempre digo, hago lo que el equipo necesite. Si hay que defender, correr, sé que por ahí hacer un poco de puntos lo haré, pero como siempre estoy a disposición del equipo de lo que necesite en cada partido”, sentenció.