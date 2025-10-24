Gimnasia intentará volverse de Córdoba con una alegría

El “Verde”, que viene de cuatro derrotas al hilo, visita este sábado a Atenas por una nueva fecha de la Liga Nacional. Inicia a las 11:30 y televisa TyC Sports.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia visitará este sábado a Atenas de Córdoba en el partido que marcará el fin de su primera gira de la temporada por la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugará en el estadio Estructuras Pretensa Atenas, dará comienzo a las 11:30 y será televisado por la señal de TyC Sports.

El “Verde” patagónico viene de caer ante Instituto, también de Córdoba, por 85-70 y de esa manera ya son cuatro las derrotas que lleva seguidas.

En ese partido, además de no contar con el escolta Federico Grun por lesión, tampoco pudo jugar el base Sebastián Carrasco por un fuerte golpe en el gemelo de la pierna izquierda y si está en condiciones de volver, es posible que lo haga este sábado, siempre y cuando se encuentre sin dolor.

Además, este partido será el último que juegue Víctor Andrade, quien anunció que tras este juego, dejará de pertenecer al plantel “mens sana”.

Atenas, mientras tanto, se ubica en el octavo lugar de la tabla con cuatro victorias e igual número de derrotas. En su última presentación, el “Griego”, que dirige Gustavo Peirone, cayó de local ante San Lorenzo por 92-85.

Atenas, que ya no cuenta con el alero estadounidense Marc Loving, quien fue ‘cortado’ y que apenas promedió 6.2 puntos en ocho encuentros.

Una inicial para el juego de este sábado por la mañana estaría integrada por: Nicolás Zurschmitten, Sebastián Ferreyra, José Montero, Lucas Arn y Juan Cruz Oberto. Mientras que en el banco de relevos aparecían Carlos Buendía -ex Gimnasia-, Nakye Sanders, Ramiro Ledesma, Tiago Tomatis, Benjamín Imaz, Jerónimo Maidana y Facundo Valfre.

El “Verde”, mientras tanto, que seguirá con la baja de Grun y espera poder contar con Carrasco, podría salir a la cancha de la siguiente manera: Emiliano Toretta, Martiniano Dato o Marcos Chacón, Mauro Cosolito, Anyelo Cisneros y Carlos Rivero.

Mientras que como sustitutos estarán Juan Cárdenas, Dato o Chacón, Carrasco -si está disponible-, Andrade, y los juveniles Jesús Centeno, Valentino Ayala y José Ignacio Copesky.

Tras esta gira, Gimnasia regresará a Comodoro Rivadavia, descansará para luego volver al trabajo y esperar los próximos tres partidos en casa: Boca Juniors (4/11), San Lorenzo (6/11) y Regatas Corrientes (9/11).

LOS PIBES JUEGAN ESTE VIERNES

Por otra parte, este viernes desde las 21 se jugará el partido por la Liga Próximo entre el “Griego” y el “Verde”. Atenas (1-7) se ubica en el puesto 18º, mientras que Gimnasia (3-2) está séptimo y llega a este compromiso con dos derrotas, la última de ellas ante Instituto, el líder e invicto que tiene la competencia, con quien cayó por 67-56.

El equipo, que dirige Gustavo Sapochnik, intentará volver al triunfo para así seguir en el lote de los ocho primeros.