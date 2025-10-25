Gimnasia se vuelve de la gira con una victoria

El “Verde” derrotó de visitante a Atenas de Córdoba 64-62 y de esa manera cortó una racha de cuatro derrotas seguidas en la Liga Nacional de Básquet.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia se reencontró este sábado con la victoria en la Liga Nacional de Básquet, al derrotar de visitante a Atenas de Córdoba por 64 a 62.

El partido, que se jugó en el estadio Estructuras Pretensa Atenas, tuvo el arbitraje de Pablo Estévez, Ariel Rosas y Romina Morales, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 20-20, 33-41 y 55-48.

Entre los presentes, se encontraba Fernando Duró, el técnico porteño que sacó campeón a Gimnasia en la temporada 2005/2006.

El sábado arrancó con un juego de trámite parejo. Atenas y Gimnasia fueron de menor a mayor y pese a los errores cometidos el partido fue entretenido. Nakye Sanders, 8 puntos, fue un problema para los internos de Comodoro, tres marcas cambiaron para frenar su goleo. Anyelo Cisneros hacía su aporte en en la visita con 7 unidades, El primer cuarto se cerró 20 a 20, informó Prensa Atenas.

El “Griego” erró más en el segundo cuarto y Gimnasia no lo desaprovechó, llegó a sacar una diferencia y por un buen tramo controló el encuentro. Las soluciones en Comodoro llegaron con Víctor Andrade (10), quien complicó a Atenas bajo el tablero y Martiniano Dato (12) desde el perímetro. Al descanso largo se fueron 33 a 41.

Con otra actitud entró el “Griego” tras el entretiempo, metió un parcial de 13 a 2 para pasar a ganar 46 a 43. Una vez que retomó el control del marcador, el dueño de casa empezó a convertir lo que había errado en el cuarto anterior. Ventaja de siete para terminar el tercer tramo 55 a 48 arriba. Cuando todo estaba bajo control para el “Griego”, un par de triples seguidos de la visita lo volvió a poner en partido y el final estaba más abierto que nunca. A falta de 5’33” el marcador era 57 a 56. Así de cerrado continuó el partido hasta los segundos finales donde Atenas malogró dos tiros al lado del aro y le permitió a Gimnasia cerrarlo a su favor.

En Gimnasia, que tuvo el retorno del chileno Sebastián Carrasco y sumó sus primeros minutos de Liga el venezolano Jesús Centeno, los destacados fueron Dato, con 14 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias, Andrade con 12 tantos, 3 rebotes y Cisneros con 10 unidades y 8 rebotes.

En el “Griego”, su mejor hombre fue Sanders, goleador del juego con 15 puntos, 8 rebotes y 3 tapas. Los otros jugadores que aportaron fueron Santiago Ferreyra (14 unidades y 7 rebotes) y Lucas Arn (13 tantos, 4 rebotes y 2 asistencias).

Tras esta gira la cual no contó con Federico Grun, Gimnasia, regresa a Comodoro Rivadavia, descansará para luego volver al trabajo y esperar los próximos tres partidos en casa: el bicampeón Boca Juniors (4/11), San Lorenzo (6/11) y Regatas Corrientes (9/11).

Síntesis

Atenas 62 / Gimnasia 64

Atenas (20+13+22+7): Nicolás Zurschmitten 3, Sebastián Ferreyra 14, José Montero 8, Lucas Arn 13 y Nakye Sanders 15 (fi); Carlos Buendía 3, Ramiro Ledesma 2 y Juan Cruz Oberto 4. DT: Gustavo Peirone.

Gimnasia (20+21+7+16): Emiliano Toretta 3, Martiniano Dato 14, Mauro Cosolito 6, Anyelo Cisneros 10 y Carlos Rivero 3 (fi); Jesús Centeno 0, Sebastián Carrasco 6, Marcos Chacón 8, Víctor Andrade 12 y Juan Cárdenas 0, DT: Pablo Favarel.

Parciales: 20-20, 33-41 y 55-48.

Arbitros: Pablo Estévez, Ariel Rosas y Romina Morales.

Estadio: Estructuras Pretensa (Córdoba).