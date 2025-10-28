Se inaugura la temporada de servicios náuticos con la propuesta "Al Mar"

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de Comodoro Turismo, anunció la realización de una nueva edición de “Al Mar”, un evento innovador que busca marcar el lanzamiento de la temporada estival y posicionar a nuestra ciudad como un destino turístico con variedad de servicios para disfrutar del mar en la Patagonia. La jornada tendrá lugar el sábado 1 de noviembre, de 08:00 a 22:00 horas.
La propuesta busca celebrar el potencial turístico que se viene consolidando en la ciudad con la reciente aprobación de paseos náuticos y la variada oferta de actividades acuáticas, de la mano de prestadores y emprendedores turísticos en desarrollo. La programación incluye distintas actividades con costo e inscripción, para todos los gustos y edades, como paseos náuticos, buceo, snorkeling, clases de SUP yoga en el agua, kayak, nado y demás atractivos que convertirán a la Costanera en un espacio de encuentro y valor tanto para el local y el turista.
Al respecto, el gerente de Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco, destacó que “este evento es un paso importante en la consolidación de Comodoro Rivadavia como un destino turístico con mar e importantes experiencias náuticas para disfrutar en la Patagonia”.
En ese sentido, afirmó que “apostamos al desarrollo productivo del turismo con este gran logro de contar con la habilitación de los primeros paseos náuticos desde la Costanera, algo que era impensado años atrás y que hoy venimos a oficializar con este evento, que convoca a nuestros prestadores y emprendedores de servicios a fortalecer su oferta para residentes y visitantes a lo largo del año".
El evento contará con musicalización durante toda la jornada y un segmento especial de DJ Set embarcado, que promete convertir a la Costanera en una fiesta náutica junto al mar para todos los nadadores, remeros, embarcaciones, kayakistas y público que se acerque al lugar.
ACTIVIDADES E INSCRIPCIONES
Paseos náuticos con posible avistaje de fauna marina
LAFKENCHE: 2976213752 / @lafkenche.cr
AL ESTE PATAGONIA:2974708400 / @alestepatagonia
ΤΟΝΙΝΑ ΤOUR: 2975275429 / @Toninabuceo
AVISTAJES MARTÍN PESCADOR: @avistajesmartinpescador
Buceo y snorkeling con operadores especializados
Escuela ZEUS: 2975095725 / @escueladebuceozeus
Clases de SUP y/o Yoga SUP
ΚΑΙ SUP PATAGONIA: 2974009985 / @kai.sup.patagonia
QUE FLUYA! SUP: 2974209869 / @quefluuya
NINFA: 3513321359 / @supyoga.patagonia
Nado y travesía en aguas abiertas con distintos niveles de dificultad
NADADORES DEL GOLFO: 2975090061 / @nadadoresdelgolfo.as
MAUI: 2974149757 / @maui.cr_
Pesca y kayak
EXPEDICIÓNCR & RA-FISHING: @Expedicioncr25 / @Rafishing_
GUERREROS DEL SUR
Masterclass de acuarelas (Actividad gratuita, cupos limitados)
Clase de KUNDALINI YOGA
Meditación y reconexión sanadora en la Patagonia (Actividad gratuita, convocatoria espontánea. Escuela Holistica Valeria Pugni).
Para más información, los interesados pueden consultar las redes sociales de Comodoro Turismo o contactar a los prestadores y emprendedores turísticos para conocer valor y cupos disponibles, según la disciplina elegida.