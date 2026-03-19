Comodoro busca posicionarse en el mapa global del turismo con la llegada de Civitatis

Autoridades locales y prestadores mantuvieron un primer encuentro con la plataforma internacional para sumar experiencias de la ciudad a su catálogo y ampliar la llegada de visitantes.

Comodoro Rivadavia dio un paso inicial para fortalecer su proyección turística internacional con la realización de una reunión entre el ente mixto Comodoro Turismo, operadores locales y representantes de la plataforma Civitatis, especializada en la comercialización de excursiones y actividades en distintos destinos del mundo.

El encuentro se desarrolló en el Museo Ferroportuario y reunió a funcionarios del área junto a emprendedores vinculados a propuestas como kayak, pesca, buceo y salidas de exploración. Por parte de la compañía participaron referentes para Argentina y Chile, quienes presentaron los lineamientos de trabajo y los criterios de selección que exige la plataforma.

Desde Civitatis explicaron que el objetivo de estas instancias es identificar prestadores que cumplan con estándares de calidad, seguridad y valor turístico, con vistas a integrarlos a su oferta global. En ese sentido, señalaron que Comodoro Rivadavia presenta condiciones favorables para incorporarse al circuito internacional de experiencias.

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Además, destacaron que la inclusión de propuestas locales permitiría ampliar el abanico de actividades disponibles para los usuarios de la plataforma, al tiempo que contribuiría a incrementar el flujo de visitantes y generar mayor visibilidad para los emprendimientos de la ciudad.

Por su parte, desde Comodoro Turismo valoraron la reunión como parte de una estrategia orientada a diversificar mercados y consolidar la llegada tanto de turistas nacionales como extranjeros. En esa línea, remarcaron la importancia de acompañar a los prestadores en el proceso de adaptación a los requisitos de la plataforma, con el objetivo de potenciar nuevas oportunidades comerciales.

La iniciativa se inscribe en una política más amplia que busca posicionar a Comodoro dentro de los destinos emergentes del país, apoyándose en la articulación entre el sector público y privado.

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Civitatis, de origen español, opera en miles de destinos a nivel global y conecta mensualmente a más de un millón de viajeros con actividades turísticas. Su modelo combina herramientas tecnológicas con procesos de curaduría que priorizan la calidad y la experiencia del usuario, consolidándose como uno de los principales canales de comercialización en el segmento de habla hispana y portuguesa.