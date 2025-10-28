Paridad, la reina de la Liga Nacional

En la última semana se disputaron 11 partidos de los cuales cinco terminaron con una diferencia de -5 puntos; Independiente de Oliva ganó dos encuentros y es el único escolta de Ferro.

La Liga Nacional de Básquetbol sigue su curso con la etapa regular que, en la última semana marcada por las elecciones legislativas en la Argentina, tuvo 11 partidos y se afianzó la paridad en un certamen donde el único invicto sigue siendo Ferro, todos los equipos ganaron al menos una vez a excepción de Platense y las diferencias no superaron los cinco puntos en casi el 50% de los duelos.

Hubo tres clubes con dos triunfos, entre ellos Independiente de Oliva sobre Gimnasia de Comodoro Rivadavia como local 81-78 y ante Olímpico de La Banda 79 a 73 en su primera salida a la ruta. Así, el elenco cordobés escaló hasta el segundo lugar, justo por detrás del Verdolaga. Unión de Santa Fe también sonrió por duplicado contra Regatas en Corrientes 74-73 y como local frente al Calamar 93-66. La Academia, por su parte, tuvo una gira perfecta por Santiago del Estero. Primero doblegó a Quimsa en el estadio Ciudad 90-79 y, dos días después, superó a Olímpico 86-82.

Instituto es el que más sonrió en el torneo con seis triunfos, el más reciente sobre Gimnasia 85 a 70 mientras que Argentino de Junín consiguió su primera alegría en siete encuentros con su victoria en Misiones ante Oberá 89 a 87.

Resultados de la semana 3

Independiente (O) 81 / Gimnasia 78.

Regatas Corrientes 73 / Unión 74.

Quimsa 879 / Racung de Chivilcoy 90.

Obras 93 / Boca Juniors 81.

Oberá 87 / Argentino 89.

Instituto 85 / Gimnasia 70.

Olímpico 82 / Racing 86.

Unión 93 / Platense 66.

La Unión 98 / Argentino 80.

Atenas 62 / Gimnasia 64.

Olímpico 73 / Independiente 79.

Quinteto ideal – Semana 4

Francisco Conrradi - Independiente (1-0) 25 puntos, 10 rebotes y 36 de valoración.

Tyler Sabin - Obras Basket (1-0) 22 puntos, 3 asistencias y 26 de valoración.

Leonardo Lema - Quimsa (0-1) 24 puntos, 13 rebotes y 35 de valoración.

Fabián Ramírez Barrios - Regatas Corrientes (0-1) 23 puntos, 11 rebotes y 33 de valoración.

Tomás Nally - San Lorenzo (1-0) 22 puntos, 4 rebotes y 29 de valoración.

Fixture de la semana 6

Miércoles 29/10 – 21:30 | Quimsa vs Independiente de Oliva; Básquet Pass.

Jueves 30/10 – 20:30 | Ferro vs Obras; Básquet Pass.

Jueves 30/10 – 21:00 | Atenas vs Oberá; Básquet Pass.

Jueves 30/10 – 21:05 | San Lorenzo vs Racing de Chivilcoy; DSports.

Viernes 31/10 – 21:00 | Unión vs Boca Juniors; Básquet Pass.

Viernes 31/10 – 21:30 | San Martín vs Argentino; Básquet Pass.

Sábado 1/11 – 11:30 | Independiente de Oliva vs Oberá; TyC Sports.

Domingo 2/11 – 20:30 | Regatas vs Argentino; Básquet Pass.

Domingo 2/11- 20:00 | Platense vs San Lorenzo; Básquet Pass.

Lunes 3/11 – 21:00 | Instituto vs Oberá; Básquet Pass.

Lunes 3/11 – 21:30 | San Martín vs Quimsa; Básquet Pass.