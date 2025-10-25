Gimnasia incorporó como refuerzo a Alahjan Banks

El alero estadounidense de 27 años y 1,87 metro de estatura, arribará en los próximos días a Comodoro Rivadavia.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia incorporó este sábado al basquetbolista Alahjan Jamal Banks, quien se sumará en los próximos días a los entrenamientos en el estadio Socios Fundadores.

El alero estadounidense, de 27 años y 1,87 metro de estatura, llega al conjunto patagónico tras su paso por Dorados de Chihuahua, de la Liga de México, donde promedió 8.0 puntos, con un 64% en dobles, 34.5% en triples y 2.4 asistencias en 34 partidos disputados.

Banks arribará en los próximos días a Comodoro Rivadavia para ponerse a disposición del cuerpo técnico encabezado por Pablo Favarel, de cara a los compromisos de la Liga Nacional que Gimnasia afrontará en noviembre, cuando reciba a Boca Juniors el día 4, a San Lorenzo el 6 y a Regatas Corrientes el 9, en el Socios Fundadores.