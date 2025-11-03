Gimnasia sumó al pívot Bryan Carabalí

El ecuatoriano, de 26 años y 2,12 metros de estatura, se incorporará en las próximas horas al elenco “mens sana” para jugar la Liga Nacional de Básquet.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia fichó este lunes al jugador Bryan Carabalí, quien se incorporará al equipo para disputar la temporada 2025/26 de la Liga Nacional de Básquet.

El pívot ecuatoriano, de 26 años y 2,12 metros de altura, llega al conjunto patagónico tras su paso por CD Jorge Guzmán, de la Liga Básquet Pro de Ecuador, donde se consagró campeón frente a Cuenca Basket Club. Además, disputó el último cuadrangular de la Liga Sudamericana, donde promedió 10 puntos, 6.7 rebotes y 3.3 tapas.

Carabalí se sumará a los entrenamientos del “Mens Sana” en las próximas horas, bajo las órdenes de Pablo Favarel, técnico al que ya conoce de su paso por el Dewa United de Indonesia.

En la Liga Nacional, Carabalí vistió las camisetas de Quimsa de Santiago del Estero y San Martín de Corrientes.

Gimnasia afrontará en noviembre tres encuentros en el Socios Fundadores, cuando reciba a Boca Juniors -este martes a las 21-, a San Lorenzo el 6 y a Regatas Corrientes el 9.