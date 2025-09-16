Se trata de un grave hecho que se registró este sábado en el barrio Don Bosco de Trelew. El involucrado, identificado como B.M.H., permanece alojado en el área de Salud Mental del Hospital Zonal.

Golpeó a su ex con un arma, se atrincheró con ella 4 horas y quedó preso

El juez penal de Trelew, Javier Allende, declaró legal la detención de B.M.H., imputado por un hecho de privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género. El sujeto permanece alojado en el área de Salud Mental del Hospital Zonal.

La audiencia de control de detención se realizó este lunes en la Oficina Judicial de Trelew. B.M.H. enfrenta cargos por lesiones graves agravadas por el vínculo, portación de arma de fuego, amenazas con arma de fuego y privación ilegítima de la libertad. El hecho ocurrió el pasado sábado 13 de septiembre en el barrio Don Bosco.

Según el fiscal general Gustavo Núñez, el imputado ingresó a un domicilio donde se encontraba su hija con la intención de verla, pero una vez dentro golpeó a su ex pareja con un arma de fuego. “El hombre efectuó disparos al aire y advirtió que alguien iba a morir esa noche. La gravedad del hecho requirió intervención policial inmediata y cuatro horas de mediación para contener la situación”, señaló Núñez.

La defensa, a cargo de la defensora pública Romina Rowlands, no se refirió al hecho en detalle y solicitó la intervención del Cuerpo Interdisciplinario Forense para una evaluación de la salud mental del imputado. “Consideramos que corresponde un examen interdisciplinario para determinar su capacidad de estar en juicio, y que una vez dado de alta sea trasladado a sede judicial para la apertura de la investigación”, expresó Rowlands.

Tras escuchar a las partes, el juez Allende decidió mantener la detención de B.M.H. en el Hospital Zonal de Trelew e imponer medidas de seguridad. Además, autorizó que la fiscalía y la defensa soliciten la intervención del Cuerpo Interdisciplinario Forense para pericias sobre la capacidad del imputado de enfrentar el proceso judicial.

Fuente: Jusnoticias Chubut / Radio 3