Grave denuncia contra dos mujeres policías de Trelew

La mujer aseguró, al hablar por Radio 3 AM 780 este lunes, que la detuvieron por una falsa denuncia que le hizo su propia hermana, con la que se disputa una porción de terreno y que la sacaron a la rastra de su casa delante de sus pequeñas hijas, a quienes no les quisieron decir adonde llevaban a su madre.

Según la denunciante, que en las próximas horas se presentaría en los tribunales a dar cuenta de lo que le hicieron en la seccional Tercera de esta ciudad, a una de sus hijas que presenció su traslado a esa dependencia “la hicieron callar (porque la niña lloraba y gritaba) y le dijeron que ni se le ocurra acercarse a la comisaría porque era menor de edad”. Tiene 15 años.

Los hechos que denuncia esta mujer son –a todas luces– una sucesión de graves delitos cometidos por la policía, que sin la anuencia de un juez y con una causa que lo justifique “no tiene facultad para incomunicar a una persona demorada o detenida”.

“Mi hermana con la que compartimos terreno me ha llenado de denuncias injustificadas y este sábado último, que justamente era mi cumpleaños, llamó a un patrullero diciendo que yo había querido entrar a robar a su casa. Cosa que no pudo justificar”, aseguró, “pero a mí me tiraron al piso, me pusieron las esposas y me llevaron para la comisaría”, añadió.

Allí, “me pusieron contra la pared y sufrí el destrato de dos mujeres policías. A mí me hicieron una causa por ebriedad y porque yo la golpeé a una de ellas, cosa que no van a poder justificar porque en ningún momento traté mal a nadie”, manifestó.

“Debido a todo esto, estuve desde las siete y media de la mañana hasta el mediodía. Después de las once, me dieron la libertad, pero me negué a firmarla porque no quisieron darme los nombres de las oficiales que me maltrataron. Tengo mi boca toda lastimada del lado de adentro, con los antiinflamatorios que tome estoy un poco mejor pero debo pedirle a mis hijas que me ayuden a ponerme la ropa porque tengo la espalda muy dolorida”, indicó.

Sobre el final de su conversación con Radio 3, la mujer –quien pidió que preserváramos su identidad porque está muy atemorizada — dijo que hasta le fraguaron un certificado médico en el que el facultativo que debía examinarla, antes de que recuperara la libertad; no lo hizo y se limitó a poner únicamente lo que la policía le dijo. Que la detenida no tenía ninguna lesión.

“Estuve más de cinco horas en la comisaría incomunicada, con una sola zapatilla porque la otra la pase a perder cuando me sacaron a la rastra de mi casa. Me oriné porque no me dejaron ir al baño…”, contó y entonces se le preguntó: Por lo general cuando la policía detiene a alguien primero comunica al fiscal avisándole sobre la detención y después llama al defensor Público, ¿en su caso lo hicieron? “A mí no me dejaron hablar con nadie. Yo estuve incomunicada cuatro o cinco horas dentro de la comisaría…”, respondió.

—¿Por disposición de quién? Se insistió. “De una de las oficiales que me abofeteó mientras yo estaba de espaldas a ella. En ningún momento me rehusaba a nada, pero me pusieron contra la pared con esposas colocadas, con una sola zapatilla, orinada y asustada y mientras me provocaban todo el tiempo diciéndome que me hacía la viva”, concluyó.