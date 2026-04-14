Luis López tomó la palabra ante el juez Alejandro Soñis durante la audiencia de control de detención y reclamó justicia por la muerte de su hijo de 4 años.

"Cinco meses y me lo mataron": el dolor del padre

Poco antes del cierre de la audiencia de control de detención que se desarrolló este martes durante dos horas en los tribunales penales del barrio Roca, el juez Alejandro Soñis le cedió la palabra a Luis López, padre de Ángel, el niño de 4 años fallecido el 7 de abril, tras haber sido internado en extrañas circunstancias dos días antes.

Visiblemente afectado, el hombre expresó su dolor y cuestionó el cuidado que recibió su hijo. “Cuatro años tenía mi hijo. Era un niño feliz, nunca fue un niño apagado. Yo le hice todos los estudios médicos, no tenía ningún problema de nada”, sostuvo.

En su intervención, apuntó directamente contra los imputados por el caso: Mariela Altamirano y Maicol González. “Cinco meses les dieron a ellos… a esos asesinos. Cinco meses, y me lo mataron”, afirmó.

Además, reclamó que avance la investigación y se determinen responsabilidades. “Quiero que se haga justicia. Que paguen, que paguen”, dijo.

Finalmente, dejó planteado un interrogante sobre lo ocurrido con el niño bajo el cuidado de los acusados: “¿Dónde lo estaban cuidando? ¿En dónde lo cuidaron?”.