Guido Kaczka y Marcela Tauro tienen coronavirus

Marcela Tauro y Guido Kaczka se suman a la lista de famosos con coronavirus. La periodista confirmó la noticia a través de sus redes sociales luego de realizarse cuatro hisopados en el marco de un brote dentro de La 100, la radio en la que trabaja.

“Buenos días, quiero avisarles que di positivo en el estudio covid. Después del cuarto hisopado. Estoy sin síntomas aislada. Bien de salud y ánimo. Gracias. A todos”, escribió en sus historias de Instagram.

“Estoy bien, siguiendo los pasos médicos, sin síntomas, de buen ánimo y aislada. Mi hijo lleva 20 días con su papá. Mi hermana es u casa y mi mamá aislada de mi. Gracias”, agregó y pidió a los medios que no intentaran comunicarse con ella, luego de que la noticia llegara antes a la prensa que a su propia familia.

En tanto, América TV confirmó que Guido Kaczka, también dio positivo, al igual que Marcela Sala, locutora de su programa.

El brote de coronavirus en la radio también incluyó a Catherine Fulop, Claudia Fontán y distintos trabajadores de la emisora. Tauro, en tanto, forma parte de dos programas de la FM, El Club del Moro junto a Santiago del Moro y No todo está dicho junto a Kaczka.

La periodista llevaba varios días aislada y tuvo que realizarse cuatro hisopados. "¡Ya no puedo más! Ya pido tenerlo (el virus). Es el cuarto hisopado que me hago y el cuarto protocolo en casa", había expresado ayer en Fantino a la tarde.

En ese sentido, explicó: “Si bien no tengo contacto estrecho, también dieron dos positivos en el programa de Guido, por eso no voy al estudio", y agregó: "Nosotros estamos divididos en equipos hace meses. Por eso yo no iba todos los días. Pero hay cosas que no se pueden evitar".

"Hay una realidad. Yo que pasé todas, la verdad es que siento que hay más... el virus está más expuesto a nosotros este mes. En agosto nos pasó por arriba. Uno puede tener cuidado, yo hasta ahora vengo zafando. Pero es desgastante, psicológicamente te destruye. El virus, en Capital, está en todos lados. Tengo muchos contactos enfermos", expresó la periodista.