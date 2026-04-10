La floja defensa de los hombres de Caputo por los créditos VIP

Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), y Federico Furiase, secretario de Finanzas, negaron privilegios en el otorgamiento de préstamos hipotecarios del Banco Nación. “No hicimos nada ilegal ni inmoral” sostuvieron.

El escándalo por el festival de créditos VIP del Banco Nación a funcionarios y diputados de La Libertad Avanza sumó un nuevo capítulo luego de que funcionarios del propio equipo económico del Gobierno salieran a defenderse públicamente. Federico Furiase, secretario de Finanzas, y Felipe Núñez, asesor de Luis Caputo y director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), rechazaron haber recibido beneficios indebidos, pero sus argumentos no lograron disipar las dudas que ya investiga la Justicia.

En el programa Las Tres Anclas del canal de streaming Carajo, ambos insistieron en que no hubo “nada ilegal ni inmoral” y que accedieron a los préstamos “como cualquier hijo de vecino”, bajo las mismas condiciones que el resto de los clientes del banco.

Núñez comentó que “nosotros no hicimos nada ilegal ni inmoral, fuimos como cualquier hijo de vecino que es apto a crédito a sacarlo con la misma tasa que puede sacarlo todo el mundo. Elegimos el Banco Nación porque cobramos el sueldo ahí”. En esa línea, buscó relativizar la polémica al señalar que los casos cuestionados representan “menos del 0,2%” de los 27.000 créditos otorgados por la entidad pública.

Asimismo, el asesor de Luis Caputo defendió que las tasas eran “las más competitivas del mercado” y que no existieron condiciones preferenciales.

Por su parte, Furiase, aseguró que el crédito que tomó fue para una “segunda vivienda a una tasa más alta”, al tiempo que intentó despejar cuestionamientos sobre su patrimonio. “Esa tercera vivienda de la que se habla es una donación de derechos de usufructo que hicieron mis padres y me corresponde el 33%. No se toma como una vivienda y no vivo ahí desde 2010″, justificó.

El titular de la Secretaría de Finanzas vinculó la reaparición de los créditos hipotecarios a la “estabilización macroeconómica”, en línea con el relato oficial. “La ventana de crédito hipotecario se abrió a mediados de 2024 producto de que se estabilizó la macroeconomía, bajaron la inflación y las tasas de interés; eso le permite a los bancos estirar el horizonte al cual pueden dar crédito”, señaló.

En paralelo, las denuncias presentadas en Comodoro Py avanzan en el juzgado de Ariel Lijo. La investigación deberá determinar si hubo irregularidades, como posibles excesos en los límites de financiamiento o advertencias internas que hayan sido ignoradas. En total, los créditos bajo la lupa suman unos 2.500 millones de pesos.

Los montos otorgados oscilan entre los 100 y los 530 millones de pesos, cifras que en muchos casos no se condicen con los ingresos declarados de los solicitantes. Varios de los casos más complicados revisten en la órbita de Economía: Furiase tiene un crédito por 367 millones de pesos desde agosto de 2025 y Núñez de 373 millones de pesos desde febrero de 2025, ambos otorgados por la banca estatal.