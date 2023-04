Guillermina Valdés fue al super con las bolitas chinas

Guillermina Valdés habló de su vida íntima y dio a conocer un detalle que nadie se esperaba. Contó que probó las famosas bolitas chinas, pero que el resultado no fue el esperado. Sin embargo, remarcó que continuará experimentando hasta lograr el placer del que todos le hablaron, ya que además sirven para aumentar el tono muscular del suelo pélvico.

“Me sentí rara con esas dos bolas. Fui al supermercado, por ejemplo. Habla bastante bien de mí que no se deslizaron. Quedaron ahí, no bajaron. O sea que hay un tema contractil importante. No vibra, solamente las tenés que tener en su lugar. No es cómodo, a mí nadie me avisó que lo era. Veré con el tiempo”, se sinceró al aire de su programa en Loft.

Por último, recomendó su uso: “Lo recomiendo como ejercicio... Quizás es mejor quedarse caminando en la casa porque pensar que se te pueden salir las bolas es un tema, pero llegué y estaba todo en su lugar, aunque todo el tiempo tenía la sensación de que las perdía. Imagínense todo eso en mi cara: tenía dos bolas en la con... Pero bueno son indistinguibles, vos las ves y pueden ser un juguetito de Lorenzo o de Igor, mi perro”.