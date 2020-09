Habló la mujer abusada y quemada en un violento ataque

La víctima fue atacada en su casa de la localidad bonaerense de Ensenada. El acusado tiene 31 años y es un conocido de ella: "tengo todos los brazos quemados. No puedo ni cocinar para mi hijo".

La mujer abusada y quemada el viernes pasado en su casa en la localidad de Ensenada habló tras la detención del acusado: "Me arruinó la vida. Tengo todos los brazos quemados. No puedo ni siquiera sacarme la ropa interior para hacer pis, ni cocinar para mi hijo”.

“Me golpeó de todas las formas y después fue a buscar un arma que no tengo, buscaba una 45, pero yo no tengo armas. Luego me golpeaba en la cabeza, las orejas y ojos”, le dijo la víctima al Diario Hoy.

El acusado fue identificado como R.J. y es el señalado por la mujer de ingresar por la fuerza a la casa ubicada Güemes y Joaquín de González cuando estaba sola. En ese momento, el sospechoso la golpeó, la violó y luego le tiró encima una olla de agua hirviendo.

Esa misma madrugada, el comando policial avistó, en la misma intersección de calles, a tres hombres (entre ellos R.J.) sentados adentro de un auto, y al tratar de identificarlos, se resistieron. Por ese motivo las autoridades ingresaron al vehículo y durante la requisa les incautó una cuchilla de tipo campo de 15 centímetros, por lo que los sospechosos quedaron aprehendidos.

Puntualmente R.J , además de los delitos de daños y resistencia, enfrentá cargos por el abuso sexual y las lesiones a la mujer denunciante. El hombre es conocido en la zona y la mujer dijo conocerlo por un vínculo laboral que tuvo con su esposo en el pasado. Ambos son albañiles, pero el marido de la víctima sostuvo que últimamente no tuvieron trato. La fiscalía interviente es la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3, a cargo de Marcelo Martini.